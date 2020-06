Brief braucht drei Wochen zum Absender in Düsseldorf

Düsseldorf. Kündigungsschreiben an Immobilienverwaltung kam an den Absender zurück – doch zu spät. Finanzieller Schaden für Düsseldorfer.

Willi Bunse ist verärgert – über die Langsamkeit der Deutschen Post. Grund: Seine Schwägerin war verstorben, Bunse musste deren Wohnung kündigen. Doch dann passierte ihm ein kleines Missgeschick. „Ich habe den Brief mit der Kündigung am 12. Mai per Einschreiben losgeschickt – doch leider war die Adresse des Immobilienverwalters falsch.“ Dieser war umgezogen, doch die neue Anschrift war für den Düsseldorfer nicht ersichtlich. Bunse hatte zwar seine eigene Adresse auf den Brief geschrieben – und die Post schickte diesen auch am 13. Mai wegen Unzustellbarkeit zurück – doch dieser Brief kam erst am 2. Juni bei ihm wieder an. Gut drei Wochen später. Das besonders Ärgerliche für ihn: Er muss nun noch einmal 650 Euro Miete bezahlen, da die Kündigung wegen der falschen Anschrift und der Verzögerung bei der Zustellung nicht rechtzeitig ankam.

Keine Kulanz von Verwalter

Zwar habe Bunse, 14 Tage nachdem er herausgefunden hatte, dass die Verwaltung umgezogen war, noch einen neuen Brief losgeschickt. Doch auch der kam so leider zu spät an. „Das ist alles sehr ärgerlich“, findet der Düsseldorfer. Von dem Immobilienverwalter gibt es keine Kulanz.

Auch bei der Deutschen Post könne man Bunse leider nicht helfen, so Sprecher Rainer Ernzer, auch wenn er das Ärgernis sehr gut nachvollziehen kann. „Das ist schon eine ungewöhnliche Laufzeit und definitiv nicht normal“, so Ernzer. „Wir können jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, wo da der Fehler lag.“ Zudem hätten Einschreiben „keine Laufzeitbegrenzung“. Darüber ließe sich nur feststellen, wann ein Brief losgeschickt, also eingeschrieben, und wieder ausgeschrieben worden sei. Einschreiben seien nur dann ein gutes Mittel, wenn es reicht, einen Brief „rechtzeitig aufzugeben“.

Post rät zu Expressbriefen

Wenn es sich jedoch um so wichtige Dinge wie Wohnungskündigungen handele, so rät Ernzer Kunden dazu, den Expressbrief zu wählen. „Dieser ist allerdings auch teurer“, gibt der Sprecher zu. Dieser Brief laufe quasi in einem eigenen Netz und nicht mit den anderen 59 Millionen Briefen, die im Durchschnitt am Tag durch das Postnetz laufen. Passiere dennoch etwas mit dem Brief, so sei die Post in der Haftung. „Der Kunde kann da Ansprüche geltend machen“, so Ernzer. Im Falle von Herr Bunse rät der Sprecher diesem jedoch noch einmal mit dem Immobilienverwalter zu reden – schließlich könne der Herr das Einsendedatum nachweisen, als auch die verzögerte Rückauslieferung.