Bürgergutachten: Düsseldorfer geben der Kirche Tipps

Düsseldorf. Das wegen Corona verschobene Bürgergutachten „Glaube in der Stadt“ startet jetzt. Es wird online durchgeführt. Verfahren kostet 200.000 Euro.

Vor einem Jahr startete der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf gemeinsam mit dem Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung der Bergischen Universität Wuppertal (IDPF) das Bürgergutachten. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte es nach der großen Kick-Off Veranstaltung im Düsseldorfer Rathaus nicht fortgesetzt werden. Jetzt wird die Umsetzung des Bürgergutachtens zum Thema „Glaube in der Stadt“ neu aufgenommen und online durchgeführt. Dabei stehen Menschen, die in Düsseldorf leben, im Mittelpunkt – sie entwickeln Vorschläge für . Rund 200.000 Euro kostet das Verfahren.

4000 Einwohner ausgewählt

Dabei erhalten ab dem 8. Februar 4000 zufällig ausgewählte Bürger per Brief eine Einladung zur Teilnahme. Das Verfahren setzt auf digitale Diskussionsformate, die im April und Juni an vier aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden. An beiden Terminen sollen jeweils 100 Personen teilnehmen, die noch einmal in Gruppen von 25 Personen aufgeteilt werden, erklärt Yazgülü Zeybek, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IDPF. Die Gruppen sind sogenannte „Planungszellen“. In der ersten Phase im April sollen drei Gruppen aus Personen aus der breiten Bürgerschaft bestehen und die vierte aus Mitgliedern des Kirchenkreises. In der zweiten Phase im Juni soll es genau umgekehrt sein. Zudem soll jeweils eine Gruppe in beiden Phasen aus jüngeren Menschen zwischen 14 und 28 Jahren bestehen.

Diskutiert werden soll – auch im Beisein von Fachleuten – was die Bürger von der Stadt und auch der Kirche erwarten, was die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger sind, erläutert der Superintendent der evangelischen Kirche Heinrich Fucks. Die Teilnehmer sollen „Experten des Alltags“ sein. Es geht dabei um Themen wie „welche Wertvorstellungen habe ich?“, „was treibt die Bürger um?“

Sie sollen am Ende dieses Verfahrens Empfehlungen aussprechen können und Maßnahmen vorschlagen. Die Veranstaltung läuft dabei rein digital ab. Wer nicht eine entsprechende Ausstattung zuhause zur Verfügung hat, kann in die Räume des Haus der Kirche kommen. Auch sei es möglich, dass als Bildungsurlaub geltend zu machen. „Wir arbeiten daher auch mit der VHS zusammen“, sagt Zeybek. Die Planungszelle mit den jungen Leuten soll zudem in den Osterferien stattfinden.

1982 Kirchenaustritte in 2019

Die evangelische Kirche geht mit dem Bürgergutachten auch ein Risiko ein. „Wir wissen, dass die Tradition, in einer Großkirche zu sein schwächelt. Dennoch sind wir natürlich gespannt und interessiert, was die Bürger zu sagen haben“, so Superintendent Fucks.

Denn . Traten 2020 zwar 122 Menschen der evangelischen Kirche in Düsseldorf bei, traten 1332 Menschen wiederum aus. 2019 gab es sogar die meisten Kirchenaustritte mit 1982. Insgesamt hat die evangelische Kirche in Düsseldorf 99.353 Mitglieder. Die meisten sind in der Emmaus-Kirchengemeinde (14.668 Mitglieder), die wenigsten in Kaiserswerth (5492).

Aus dem Bürgergutachten erhofft sich Fucks daher Klarheit und Ansatzpunkte generieren zu können, um die Gemeinden wieder attraktiver zu machen.

Mehr Informationen auf www.wieviel-kirche-braucht-die-stadt.de.