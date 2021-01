Stadtteilgrenzen Bürgerverein in Düsseldorf will Stadtteilgrenzen verschieben

Grafenberg. Der Bürgerverein Grafenberg ist enttäuscht über die Stadtteilpolitik und pocht nach wie vor auf Verschiebungen der Stadtteilgrenzen.

Der Bürgerverein Grafenberg ist enttäuscht über die Stadtteilpolitik im Düsseldorfer Stadtbezirk 7. Seit einigen Jahren kämpfen der Verein und sein Vorsitzender Reinhard Naujoks dafür, die Grenzen Grafenbergs auszuweiten. Doch aus der Politik komme zu wenig Unterstützung und von der Verwaltung werde die Umsetzung des Vorhabens ausgebremst, kritisiert der Bürgerverein.

Der Jan-Wellem-Brunnen, die Rennbahn, der Grafenberger Wald und– sie alle gehören scheinbar zum Stadtteil Grafenberg. Jedoch liegen sie außerhalb dessen Grenzen. Bis 1975 war das anders. Damals wurden die Stadtteilgrenzen eingeführt und das Gebiet, das einige Grafenberger für sich beanspruchen, verkleinert. Ein Umstand, den der Bürgerverein rückgängig machen möchte.

Die Vorbereitung eines neuen Antrags für die BV 7, in dem die Grenzen zum Teil wieder verschoben werden sollten, kam nun jedoch ins Stocken, da von den Bezirksvertretern nur „ausweichende Antworten” gekommen seien, bemängelt der Bürgerverein. „Es wurde meist das Argument der Verwaltung übernommen, dass die Umfrage des Bürgervereins in dem betroffenen Gebiet aus dem Jahr 2018 nicht mehr aktuell und nicht ausreichend repräsentativ sei. Offensichtlich wird versucht, die Einreichung des Antrags erneut weiter hinauszuzögern”, heißt es.

Schon an vielen Türen geklingelt

Damals habe der Bürgerverein an vielen Türen geklingelt, und bereits der mündliche Zuspruch sei überwältigend und eindeutig positive gewesen, erklärt der Bürgerverein. Ebenso sei es der Fall bei den Fragebögen gewesen. Eine eigene Umfrage im Rahmen der Kommunalwahl im vergangenen September habe die Verwaltung abgelehnt. Dabei sei diese mit geringen Mehrkosten möglich gewesen, kritisiert der Bürgerverein.

Grenzverschiebungen zwischen Stadtteilen hat es in den vergangenen Jahren bereits gegeben. 2014 wurde Knittkuhl als 50. Stadtteil aus Hubbelrath ausgegliedert und 2006 bekam Lierenfeld einen kleinen Teil von Eller zugesprochen. Grund war beide Male die „Identität” der Stadtteile. Um diese „Stadtteilidentität” geht es auch in Grafenberg. Ob die Grafenberger Idee des Bürgervereins jedoch Erfolg haben wird, ist fraglich, denn auch innerhalb der Fraktionen in der Bezirksvertretung 7 gebe es verschiedene Ansichten, gibt der Verein zu.

Der Bürgerverein fordert nun auch eine namentliche Abstimmung über den eingereichten Antrag und kündigte an auch in Zukunft für seine Ziele zu kämpfen, „bis die Politik den Bürgerwillen umgesetzt hat”. Bei dem 80 Jahre dauernden Streit um die Tieferlegung der Eisenbahn am Staufenplatz habe man bereits einen langen Atem bewiesen, so der Bürgerverein.

>>>Ein Kommentar von NRZ-Redakteur Stephan Wappner: Keine anderen Sorgen?

Corona, Umweltschutz, soziale Ungleichheit – es gibt viele Themen, die bürgerliche Interessengruppen heutzutage auf die Agenda nehmen könnten.

Und was macht der Bürgerverein Grafenberg? Bei dem hat man keine andere Sorgen, als Politik und Presse seit Monaten (und Jahren) mit Grenzdebatten und Identitätsfolklore zu nerven. Es zeigt, wie rückwärtsgewandt manche Zeitgenossen in einer weltoffenen Metropole wie Düsseldorf dann doch noch sind.