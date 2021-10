Seit Monaten gibt es lange Staus vor der Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Jetzt gibt es personelle Konsequenzen.

Düsseldorf. Seit Monaten gibt es Kritik an der langsamen Fluggastkontrolle am Flughafen Düsseldorf. Nun zieht das zuständige Unternehmen "DSW" Konsequenzen.

Das Sicherheitsunternehmen „Deutscher Schutz- und Wachdienst GmbH + Co. KG“ (DSW), das seit Juni 2020 im Auftrag der Bundespolizei die Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen durchführt, trennt sich nach Informationen unserer Redaktion aus Kreisen der Gewerkschaft Verdi von ihrem Geschäftsführer Peter Lange und dem Niederlassungsleiter Sebastian Schöller.

Hintergrund sind die seit Monaten andauernden Komplikationen bei der Fluggastabfertigung am Düsseldorfer Flughafen, immer wieder kam es in der Abflughalle zu langen Warteschlangen von Passagieren. Zuletzt gab es Staus am Dienstag Vormittag. Die Wartezeiten lagen teilweise bei weit mehr als 40 Minuten.

Kontrollen am Flughafen Düsseldorf: Seit Monaten häufen sich Beschwerden

Peter Lange war bis Sommer 2020 bei dem Essener Sicherheitsdienstleister Kötter als Geschäftsführer. Bereits unter Kötter gab es am Düsseldorfer Flughafen immer wieder zu wenig Personal an den Sicherheitskontrollen. Und dadurch lange Wartezeiten. Passagiere verpassten dadurch sogar ihre Flüge. Nach einer Neuausschreibung, sicherte sich DSW zum 1. Juni 2020 den Auftrag der Fluggastkontrolle – und übernahm von Kötter auch Peter Lange als Geschäftsführer. Der versprach nach seinem Amtsantritt, dass man künftig nicht mehr über Probleme bei der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Airport sprechen werden.

Doch es kam anders.

Seit Monaten häufen sich die Beschwerden – von genervten Fluggästen und überlasteten Mitarbeitern. Die Krankheitsquote bei DSW am Düsseldorfer Flughafen liegt bei 20 Prozent.

Ärger um Fluggastkontrolle: Innenministerium schaltete sich ein

Vor den Herbstferien hatten sich der Düsseldorfer Flughafen-Chef Thomas Schnalke und auch der Chef der Fluggesellschaft Tuifly kritisch über die Situation an der Fluggastkontrolle geäußert. Auch das Bundesinnenministerium hatte sich eingeschaltet. Mit Ferienprämien von bis zu 100 Prozent für die Luftsicherheitsassistenten (offizielle Bezeichnung der Kontrolleure) und aus Bremen herangeschafften Personal sollte die Situation am Düsseldorfer Flughafen in den Herbstferien entschärft werden.

Das klappte offensichtlich nicht, immer wieder bildeten sich in den vergangenen Wochen lange Schlangenwartender Passagiere vor den Sicherheitschleusen, die sich durch Checkin-Halle auf der Abflugebene zogen . Zuletzt am Dienstag Vormittag.

DSW gehört zum Osnabrücker Multi-Dienstleister Piepenbrock.

