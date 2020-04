Constanța bittet Düsseldorf um Corona-Hilfe

Die rumänische Stadt Constanța hat Düsseldorf offiziell um Unterstützung in der Corona-Pandemie gebeten. Das persönliche Anschreiben von Constanțas Bürgermeister Decebal Fagadau ging im Büro von Oberbürgermeister Thomas Geisel ein, wie die Stadt bestätigte. Zuvor hatte sich bereits eine Initiative um den Düsseldorfer Unternehmer Udo Stern bei OB Geisel dafür eingesetzt, Constanța Hilfe anzubieten (NRZ berichtete).

Bürgermeister bittet um Aufnahme von schwer Erkrankten

Fagadau appelliert an die europäische Solidarität und bittet darum, eine begrenzte Anzahl von schwer erkrankten Corona-Patienten aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer in Düsseldorfer Kliniken aufzunehmen, sofern diese Platz auf den Intensivstationen haben. In Rumänien sind nach offiziellen Zahlen aktuell 2738 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Auch fragt Fagadau, ob es möglich sei, die Patienten mit Maschinen der deutschen Luftwaffe nach Düsseldorf zu bringen. Patienten aus Ländern wie Italien wurden bereits mit Flugzeugen des Typs Airbus A310 MedEvac nach Deutschland geflogen. Diese haben 44 Betten an Bord, wovon sechs für intensivmedizinische Betreuung, inklusive Beatmungsgerät ausgestattet sind. Das Anschreiben ging auch an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hilfegesuch auch an Laschet geschickt

Die Stadt bestätigte auf Anfrage den Eingang des Schreibens, gab jedoch keine Auskunft darüber, wie Geisel auf das Hilfegesuch antworten werde. Als Kommune sei man nicht der richtige Ansprechpartner, so die Stadt. Eine Aufnahme und Verteilung von Corona-Patienten aus anderen EU-Ländern werde durch das Bundesland organisiert. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Laschet bestätigte ebenfalls den Eingang des Schreibens.

Düsseldorf stehe jedoch im internationalen Austausch mit anderen Kommunen über verschiedene Städtenetzwerke, wie Eurocities, in dem sich europäische Großstädte austauschen. Auch können sich Städte über Online-Plattformen gegenseitig informieren und in dieser Krisensituation voneinander lernen, hieß es weiter seitens der Stadt.

Constanța strebt Städtepartnerschaft an

Constanțas Bürgermeister Fagadau strebt seit Oktober eine Städtepartnerschaft mit Düsseldorf an. Dazu erklärte die Stadt, für eine Städtepartnerschaft seien vielfältige, teilweise über Jahrzehnte hinweg gewachsene Kontakte und gemeinsame Projekte wichtig. Diese bestehen mit Chemnitz, Chongqing, Haifa, Moskau, Palermo, Reading, Warschau sowie Chiba, zu denen Düsseldorf eine Partnerschaft unterhält. Zurzeit seien die für eine erfolgreiche Städtepartnerschaft mit Constanța notwendigen Bedingungen noch nicht gegeben.