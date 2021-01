Corona-Impfung: Virologe vom UKD klärt gegen Fake News auf

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Virologe Ingo Drexler räumt mit Gerüchten rund um den Corona-Impfstoff auf. Keine DNA-Veränderung möglich.

Rund um den Impfstoff gegen ranken sich Verschwörungstheorien und pseudowissenschaftliche Falschmeldungen. Die Uniklinik Düsseldorf (UKD) räumte in einem Facebook-Beitrag mit einer dieser „Fake News“ auf. „In dem Fakten-Check ging es um das Gerücht, dass sich der Impfstoff von BionTech/Pfizer auf die Fertilität auswirkt“, erklärt Prof. Dr. Ingo Drexler, stellvertretender Institutsleiter der Virologie am UKD. „Wir haben das beleuchtet und schließlich damit aufgeräumt.“

Das Virus dockt über sogenannte Spike-Proteine (in bildlichen Darstellungen des Virus immer als Noppen an der Virusoberfläche dargestellt) an menschliche Zellen an, wie es in dem Beitrag des UKD heißt. „An diesem Prozess setzt der Impfstoff an und sorgt dafür, dass über die Infektion von einzelnen ungefährlichen Virusproteinen im Körper bereits vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 eine Immunreaktion hervorgerufen und Antikörper hergestellt werden. Das mehr anzudocken.“

Corona-Impfstoff: Kritiker befürchten Unfruchtbarkeit

Kritiker befürchten: Auch andere Reaktionen im Körper beruhen auf dem Andocken von Proteinen in Zellen und werden laut den Ausführungen dieser Kritiker durch die Impfung geschwächt, so der UKD-Beitrag weiter. Im Fokus dieser Gerüchte ist zum Beispiel auch immer wieder das Protein Syncytin-1, das wesentlich für die Ausbildung der Plazenta in der Schwangerschaft ist. „Ich habe mir die Sequenzen angeschaut und verglichen“, sagt Drexler. „Es zeigt sich, dass die Gemeinsamkeiten so niedrig sind, dass es überhaupt nicht zu befürchten ist, dass es Auswirkungen gibt.“ Es seien auch keine Fruchtbarkeitsprobleme durch eine Covid-19-Erkrankung bekannt.

Prof. Dr. Ingo Drexler, stellvertretender Institutsleiter der Virologie am UKD Foto: Drexler

„Die üblichen Nebenwirkungen der Impfung sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schmerzen an der Impfstelle oder Fieber“, berichtet der Virologe. „Die treten maximal bis zu drei Tage nach der Impfung auf, klingen aber meistens nach ein bis eineinhalb Tagen ab. Das sind ganz typische Impfreaktionen“, betont er. „Die sind fast schon gewünscht, weil wir daran sehen, dass das Immunsystem aktiv wird und der Impfstoff wirkt.“

Allergische Reaktion möglich

Es gebe jedoch auch extrem seltene schwerere Nebenwirkungen, die in der Studie von BionTech/Pfizer mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:100.000 auftraten, sagt Drexler weiter. „Dazu gehören allergische Reaktionen. Diese können aber im Vorfeld einer Impfung durch Patientenbefragungen weitgehend ausgeschlossen werden. Bei der Impfkampagne selbst treten sie mittlerweile noch seltener auf als in der Studie.“

Zu dem Vorwurf, die Impfung verändere die menschliche DNA, erklärt er: „Unser Genom besteht aus DNA. Die mRNA wird normalerweise in den Zellen des Körpers aus der DNA gebildet. Wir können diese mRNA aber nicht in unsere DNA integrieren. Nach der Impfung, in der die künstlich hergestellte mRNA in unsere Zellen gelangt, wird diese wieder nach einiger Zeit abgebaut und verschwindet aus dem Körper. Es kann also keine Veränderung unseres Genoms stattfinden.“