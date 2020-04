Kein Sicherheitsabstand am Düsseldorfer Flughafen

Social Distancing? Abstandhalten? Nicht am Düsseldorfer Flughafen. Dort drängen sich am Mittwoch Vormittag sehr viele Menschen im Terminal-Gebäude vor den Checkin-Schaltern. Und anschließend vor den Sicherheitskontrollen im Flugsteig A, der als einziger derzeit geöffnet ist. Alles sehr gut zu sehen über die flughafeneigene Webcam.

Zwei Flieger der Turkish Airlines gehen nach Istanbul

Es sind vor allem Fluggäste, die in die Türkei fliegen. Sie wollen,so wird vermutet, in ihre Heimat fliegen, weil am Donnerstagabend der Ramadan beginnt. Allein Turkish Airlines hat am Mittwoch zwei Flüge von Düsseldorf nach Istanbul. Auch für Donnerstag um 13 Uhr ist eine Turkish Airlines-Maschine nach Istanbul geplant.

Mitarbeiter am Flughafen zeigen sich entsetzt über die Situation am Flughafen. Einer sagte unserer Redaktion: „Es gibt keinen Sicherheitsabstand oder Eingreifen der Bundespolizei oder ähnlicher Ordner.“ Niemand lasse sich blicken, heißt es. Corona-Vorschriften würden im Terminal-Gebäude nicht befolgt, so der Vorwurf.

Flughafen hat sofort reagiert und Maßnahmen eingeleitet

„Wir haben die Situation im Terminal fortwährend im Blick und im Sinne des Infektionsschutzes der Reisenden umgehende Maßnahmen eingeleitet“, so Flughafen-Sprecher Thomas Kötter am Mittag auf Anfrage unserer Redaktion. „Zum einen haben wir die Fluggesellschaft und den Handlingspartner angewiesen, eine Situation am Check-in herzustellen, die den behördlichen Vorgaben entspricht. Zum anderen unterstützt unser Terminalservice vor Ort.“ Außerdem werden die Reisenden über Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die entsprechenden Abstände einzunehmen. Man könne dies aber nicht anweisen, so Thomas Kötter.

Verdi: Zu wenig Sicherheitsleute im Einsatz

Und auch die Gewerkschaft Verdi zeigte sich am Mittwoch bei der Ansicht der Bilder erstaunt: „Wir bemängeln die schlechte Organisation“, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Denn es seien lediglich 48 Sicherheitsmitarbeiter für die Fluggastkontrollen im Einsatz, die könnten unter den Sicherheitsvoraussetzungen die Menschen gar nicht ordnungsgemäß abfertigen. „Die Leute stehen dicht an dicht“, so Tarim. „Uns geht es insbesondere um den Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen des Sicherheitspersonals.“

Türkei holt Staatsbürger zum Ramadan nach Hause

Das Fluggastaufkommen in die Türkei ist derzeit so groß, weil die türkische Regierung anlässlich des Fastenmonats Ramadan 25.000 ihrer Staatsbürger mit Sonderflügen der Turkish Airlines aus 59 Staaten nach Hause fliegt. Die Reisenden werden nach der Landung in der Türkei in Quarantäne genommen und auf den Virus getestet.