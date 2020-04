Corona lässt den Strompreis fallen

Düsseldorf. Strom der Stadtwerke wurde teilweise über Jahre vorher eingekauft. Pandemie-Auswirkungen erst in nächsten Jahren spürbar.

In so manch einem Unternehmen wird dieser Tage weniger bis gar nicht gearbeitet, viele Bürger sitzen im Home Office. Das hat auch Auswirkungen auf den Strom- und Wasserverbrauch und die Preise. Für die Stadtwerke Düsseldorf ist es dabei wichtig, „möglichst stabile Energiepreise für ihre Kunden zu sichern“, so eine Sprecherin.

Preis soll erst einmal stabil bleiben

Um eine maximale Stabilität und Planbarkeit zu erreichen, beschaffen die Stadtwerke Strom und Gas über einen längeren Zeitraum. Dies bedeutet, dass beispielsweise der Strom, der in 2020 an die Kunden verkauft wird, zum großen Teil bereits über mehrere Jahre im Voraus eingekauft wurde, so die Sprecherin weiter. „Nur ein sehr kleiner Teil der gesamten benötigten Energiemenge wird noch kurzfristig eingekauft, etwa um Mengenabweichungen auszugleichen.“

Der derzeit an den Großhandelsmärkten zu beobachtende Preisverfall werde sich, so die Sprecherin weiter, falls er länger anhalte, voraussichtlich ab dem Jahr 2021 in den Energiebeschaffungskosten bemerkbar machen. „Denn die Beschaffungsaktivitäten, die wir derzeit betreiben, betreffen die Jahre 2021 und fortfolgend. Ob wir die Preise ab 2021 senken können, ist derzeit noch nicht klar.“

Dazu müsse aber zunächst einmal der Preisverfall an den Großhandelsmärkten deutlich genug sein und lang genug andauern, damit die Beschaffungskosten insgesamt spürbar sinken.

Weitere Kostenfaktoren spielen eine Rolle

Darüber hinaus gebe es andere Kostenfaktoren, die auf die Endkundenpreise einwirken, wie z.B. Netzentgelte und gesetzlich veranlasste Umlagen. „Wie diese Kostenfaktoren sich zukünftig entwickeln werden, ist heute noch nicht bekannt und auch nicht verlässlich abschätzbar“, heißt es auf Anfrage von den Stadtwerken.

Festhalten lasse sich aber für die Stadtwerke Düsseldorf, dass der Stromverbrauch an den Wochentagen aktuell vergleichbar ist mit den „normalen“ Samstagen. Das bedeutet, dass es einen weniger starken Höhepunkt in den frühen Morgenstunden gibt, und eine Entzerrung dessen bis hin zum Mittag. „Wir stellen auch fest, dass es regionale Verschiebungen gibt, von der Innenstadt in die Stadtteile. Das ist sicher darauf zurückzuführen, dass der Großteil der Innenstadt-Geschäfte geschlossen ist bzw. war“, so die Sprecherin.

Geringerer Tagesverbrauch

Auch ein Beispiel liefern die Stadtwerke. So wurde etwa am Dienstag, 16. April 2019, mit 396 Megawatt (MW) als Tagesmittelwert ein Tagesverbrauch von 9.504.000 kWh (Kilowattstunde) errechnet.

Nun, ein Jahr später in der Corona-Krise, ergibt am Donnerstag, 16. April 2020, mit 335 MW Tagesmittelwert einen Tagesverbrauch von 8.040.000 kWh.

Beim Wasserverbrauch lässt sich kurioserweise kein höherer Verbrauch im Sinne von „mehr Händewaschen“ feststellen, so die Stadtwerke-Sprecherin. Vielmehr gebe es einen „ganz kleinen Rückgang, weil weniger Pendler nach Düsseldorf kommen“.