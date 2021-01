Coronaverstoß: Ordnungsdienst Düsseldorf räumt Metzgerei

Die Sicherheitskräfte in Düsseldorf haben alle Hände voll zu tun: Der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf zählte fast 9000 Corona-Einsätze seit dem 18. März. (Symbolbild)

Düsseldorf. Fehlende Masken und Beleidigungen: In Düsseldorf musste eine Metzgerei geräumt werden. Fast 9000 Corona-Einsätze im abgelaufenen Jahr.

Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt Düsseldorf und die Polizei haben am Montag eine Metzgerei in der Landeshauptstadt räumen müssen. Wie die Stadt berichtet hatten OSD-Mitarbeiter bei der Kontrolle einer Metzgerei drei Beschäftigte und einen Kunden angetroffen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und somit verstoßen haben. Statt sich einsichtig zu zeigen, reagierten die vier Betroffenen aggressiv auf die Belehrung und verweigerten zunächst die Herausgabe der Personalien, so die Stadt. Zudem sei eine Dienstkraft des OSD beleidigt und bedroht worden.

Mithilfe eines weiteren OSD-Teams und der Polizei konnte der Einsatz schließlich abgeschlossen werden. Wegen der Beleidigung und der Bedrohung wurden laut Stadt Strafanzeigen erstattet. Darüber hinaus seien entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Coronaschutzverordnung: 68 Einsätze am Wochenende

Am ersten Wochenende im neuen Jahr – also zwischen Freitag, 1. Januar und Sonntag, 3. Januar – zählte die Stadt insgesamt 68 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung. In den Maskenpflichtgebieten der Stadt wurden neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Trageverpflichtung von Alltagsmasken eingeleitet.

Gegen zwei Betriebe leiteten OSD-Mitarbeiter Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da diese entgegen der Coronaschutzverordnung geöffnet waren und Kunden dort bedient wurden. Zudem führte eine Ansammlung, bei der die erlaubte Personenanzahl überschritten wurde, zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Zum Jahresende verzeichnete der OSD insgesamt 421 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung. Zwischen dem 18. Dezember und dem 31. Januar seien dabei 470 Mal Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, darunter 156 Verfahren wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht gemäß der Allgemeinverfügung und 62 Verfahren wegen des Konsums alkoholischer Getränke.

Ordnungs- und Servicedienst: Fast 9000 Einsätze zum Thema "Corona"

Insgesamt zählte der OSD seit dem 18. März des vergangenen Jahres 17.949 Einsätze, von denen 8939 Bezug zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung hatten. Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem 18. März in der OSD-Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich laut der Stadt Düsseldorf auf 12.644.