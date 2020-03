Coronavirus: Stadt Düsseldorf richtet Notfallfond ein

Parallel zu den Maßnahmen von Bund und Land arbeitet auch die Stadt mit ihrem Krisenstab weiter, um den Höhepunkt der erwarteten Corona-Welle so weit wie möglich abzumildern. Dazu sind Einschränkungen im öffentlichen Leben notwendig. Gleichzeitig wurde am Montag ein Unterstützungsfonds über 500.000 Euro zur Verfügung gestellt.

80 bestätigte Corona-Infizierte in Düsseldorf

Der Düsseldorfer Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels machte deutlich, dass es nun nicht mehr nur darum gehe, die Ausbreitung des Coronavirus einzugrenzen, sondern zunehmend der Schutz der sogenannten „vulnerablen Gruppen“ (Schwache und Kranke) in den Vordergrund trete. Nach seinen Angaben gibt es in Düsseldorf 80 bestätigte Corona-Fälle. „Ich gehe aber von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus“, so Göbels. 200 Menschen stehen derzeit in Düsseldorf unter Quarantäne, ein Mensch wurde als gesund aus der Quarantäne entlassen.

Weitere Infos aus der Pressekonferenz der Stadt:

Tests: „Aufgrund der begrenzten Testkapazitäten sollen Test nur noch bei Personen aus der kritischen Infrastruktur durchgeführt werden, weil diese zwingend für das Leben in der Stadt aufrecht erhalten werden muss“, sagte Gesundheitsamtschef Göbels. Da Atemwegserkrankungen im Frühling zurückgehen, werden sich die Corona-Infektionen demaskieren. Wer eine relevante respiratorische Symptomatik haben, sollten vorsorglich in Quarantäne, um nicht weitere Personen anzustecken, mahnte der Chef des Gesundheitsamtes. Sollten schwere Krankheitssymptome auftreten, stehen der Rettungsdienst und die Krankenhäuser dafür bereit.

Notfallhilfe: Die Stadt hat einen Unterstützungsfond zur Überbrückung kurzfristiger finanzieller Notlagen von Düsseldorfer Unternehmen eingerichtet. Dieser ist zunächst mit 500.000 Euro ausgestattet und soll dazu dienen, beispielsweise Veranstalter oder Geschäfte vor der Insolvenz zu bewahren. Oberbürgermeister Geisel: „Das soll kein Ersatz für die von Bund und Land in Aussicht gestellten Hilfen, sondern eine Art Überbrückungshilfe sein, damit Unternehmen bis zur Zahlung dieser Hilfen überleben können.“ Die Stadt verspricht ein unbürokratisches Verfahren: Eine Mailsoll als Antrag reichen (FinanzhilfeCorona@duesseldorf.de).

Restaurants: Während die Stadt Köln den Betrieb von Restaurants und Cafés komplett verbietet, hält sich Düsseldorf an die Vorgaben des Bundes, die Kanzlerin Merkel gestern Abend bekannt gab. „Gaststätten, die der Versorgung dienen, dürfen offen bleiben, wenn dort selbst zubereitete Speisen verkauft werden, ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Tischen eingehalten werden kann und die Besucherzahl 50 Personen nicht überschreitet“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Jeder Betrieb kann für sich selbst entscheiden, ob sich die Öffnung lohnt oder nicht.

Andere gastronomische Betriebe: Alle Veranstaltungen, die vordringlich der Geselligkeit und dem Vergnügen dienen, untersagt. Dazu gehören Bars und Kneipen, Clubs, Diskotheken.

Handel: Der Zutritt zu Einrichtungshäusern, Einkaufszentren oder Factory-outlets soll nur noch zur Deckung des dringenden Bedarfs unter strengen Auflagen erlaubt sein, andere Geschäfte dürfen weiter öffnen, sollten aber freiwillig schließen. Dies betrifft aber keine Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Tankstellen, Kioske, Banken und Apotheken.

Kinderspielplätze: Sie bleiben in Düsseldorf geöffnet, die drei Freizeitanlagen in Heerdt, an der Ulenbergstraße und am Niederheider Wäldchen sind ab heute aber geschlossen. Der Wildpark bleibt ebenfalls zu.

Beerdigungen: Sie werden stattfinden, sollen möglichst in einem kleinen Rahmen gehalten und damit große Menschenansammlungen vermieden werden. Über weitere Anforderungen informieren die Bestatter.