Dachstuhlbrand: 50 Anwohner müssen aus ihren Wohnungen

Ein Dachstuhlbrand in Düsseldorf: Die Feuerwehr sprach von aufwendigen Löscharbeiten.

Düsseldorf. 50 Düsseldorfer mussten ihre Wohnungen wegen eines Dachstuhlbrandes verlassen. Nach Aussage der Feuerwehr waren es aufwendige Löscharbeiten.

Wegen eines Feuers haben rund 50 Menschen mitten in der Nacht ihr Zuhause in Düsseldorf vorübergehend verlassen müssen. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Düsseldorfer Stadtteil Holthausen habe am frühen Morgen gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Bei Eintreffen schlugen auch schon die Flammen aus dem Dach oben heraus.“

Sowohl die Bewohner des brennenden Hauses als auch die Anwohner in den angrenzenden Häusern hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Es sei niemand verletzt worden.

Dachstuhlbrand in Düsseldorf: Sachschaden von rund 120.000 Euro

Die Löscharbeiten waren dem Sprecher zufolge aufwendig. Teile des Daches seien abmontiert worden, um an darunter liegende Glutnester zu gelangen. Nach über vier Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Die Feuerwehr sprach nach einer ersten Einschätzung von einem Sachschaden von rund 120 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Weitere Nachrichten aus Düsseldorf gibt es hier.