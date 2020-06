In Düsseldorf bekommt die AfD kein Bein mehr auf den Boden. Für Versammlungen findet sie keine Räume mehr, musste jetzt sogar nach Hilden fliehen. Doch sie hatte nicht mit dem Protest der Demokraten in der Nachbarstadt gerechnet. Nachdem durch die NRZ öffentlich wurde, dass die Kandidaten-Aufstellung der Düsseldorfer AfD im Gebäude eines Hildener AfD-Mitgliedes stattfinden soll, formierte sich noch in der Nacht zu Samstag unter SPD-Führung Widerstand in Hilden. Nach Düsseldorfer Vorbild wurde dort „Hilden stellt sich quer“ auf die Beine gestellt. Überparteilich. Gegen Rechtspopulisten. Eine tolle Sache. Oliver Ongaro von „Düsseldorf stellt sich quer“ zeigte sich erfreut über das spontane Engagement in Hilden gegen die Düsseldorfer AfD: „Die Berichterstattung der NRZ hat das alles angestoßen.“

Über dieses Lob freuen wir uns in der Redaktion.

Aber wir freuen uns viel, viel mehr über die Hildener, die die Düsseldorfer AfD, rechtspopulistische Hetzer und politische Brandstifter nicht in ihrer Stadt haben wollen. Genauso wenig wie wir Düsseldorfer.

Und deswegen sage ich: Danke, Hilden! Gut gemacht!