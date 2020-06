Das hässlichste Brückengeländer Düsseldorfs

Wegen einer EU-Richtlinie von 2018 müssen auch in Düsseldorf rund 200 Brücken im Stadtgebiet so umgerüstet werden, dass die Geländer künftig eine Höhe von mindestens 1,30 Meter haben. Damit soll verhindert werden, dass Radfahrer bei einer Kollision nicht über das Geländer fallen können. Vergangene Woche ist die Stadtverwaltung nun auf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Brückerbach in Wersten aktiv geworden und hat vor das alte Geländer ein weiteres höheres gesetzt.

Anwohner und Spaziergänger ärgern sich über die hässliche Ausführung. Bei Facebook schreibt ein Nutzer: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Zudem kann sich niemand daran erinnern, dass schon mal ein Radfahrer in den Brückerbach gefallen wäre.

Stadt investiert über 15 Millionen Euro

Die Stadt musste einen Mehrjahresplan zur Aufstockung bestehender Geländer aufstellen und kalkuliert mit Kosten von über 15 Millionen Euro. Nach und nach sollen alle Standorte abgearbeitet werden, heißt es.

In Wersten ist das – schon rein optisch – nicht gelungen. NRZ-Leser Ulrich Scholz hat sich sogar an Oberbürgermeister Thomas Geisel gewendet und ihm eine lange E-Mail geschrieben. Wie viele seiner Mitbürger aus Wersten-West sei er entsetzt entsetzt „über die Ausführung der Geländererhöhung auf der Fußgängerbrücke“. Seit Inkrafttreten der neuen Richtlinie häte die Stadt genug Zeit gehabt, eine „fachgerechte, preisgünstige und sich ästhetisch in die, seit der Renaturierung harmonische, Umgebung einfügende Lösung“ zu kümmern. Scholz: „Doch was passiert statt dessen? Es wird im Hauruck-Verfahren ein Stabmattenzaun vor das vorhandene Geländer geschraubt – eine Lösung, die an Hässlichkeit kaum zu übertreffen ist und die aufgrund sehr speziellen Befestigungselemente auch nicht preisgünstig gewesen sein dürfte.“ Einer die vielen Kritikpunkte: Durch die scharfen Kanten an den Enden der Stabmatten bestünde im Falle eines Sturzes eine erhebliche Verletzungsgefahr. „So wie die Brücke jetzt aussieht ist das Schande für die Stadt Düsseldorf“, so Scholz.