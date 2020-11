Das ist realitätsfremd

Götz Middeldorf, Redaktionsleiter der NRZ-Düsseldorf, kritisiert das Vorhaben in Düsseldorf-Gerresheim Eigentumswohnungen für systemrelevante Berufen zu bauen als unrealistisches Projekt.

Was unter OB Keller und der schwarz-grünen Ratsmehrheit in Sachen Wohnungspolitik in dieser Stadt zu erwarten ist, zeichnet sich bereits ab: Nichts Gutes!

Beide Fraktionen wollen Wohnraum schaffen für Mitarbeitende in systemrelevanten Berufen. Eigentlich eine tolle Idee. Doch warum müssen es Eigentumswohnungen sein? Die können sich Ärzte leisten. Aber wie sollen das Pflegekräfte und Arzthelferinnen finanzieren? Sie werden bei den hohen Lebenshaltungs- und Mietkosten in Düsseldorf kaum ausreichend Eigenkapital gebildet haben, um einen Kredit zu bekommen. Zumal die Banken derzeit Kreditvergaben noch genauer prüfen als sonst.

Dass die CDU und ihre neuer Juniorpartner von den Grünen dies ernsthaft wollen, zeigt, wie realitätsfremd sie sind und letztlich nur ihr gut betuchtes Klientel befriedigen wollen.

Wer Menschen aus systemrelevanten Berufen (und anderen Düsseldorfern) wirklich helfen will, der schafft keinen Wohnraum für Eigentumswohnungen sondern für alle bezahlbare Mietwohnungen!