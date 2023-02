Das sind Düsseldorfs schönste Liebesbriefe

Düsseldorf. Bei der Valentinstagaktion mit der Deutschen Post hat die Redaktion viele tolle und rührende Einsendungen erhalten.

„Ich sitze am Schreibtisch. Mein Blick schweift sehnsüchtig in die Ferne. Marburg! Jörg! Fühlst Du meine Gedanken? Spürst Du das zärtliche Schlagen meines Herzens?“

So beginnt ein Brief von Leserin Renate Blicke, der auf den 17. September 1967 datiert ist. Der Adressat ist...natürlich Jörg. Dieser Brief ist ein Liebesbrief, unverkennbar, ganz altmodisch – und wunderschön. Renate Blicke ist dem gemeinsamen Aufruf von Deutscher Post und NRZ-Redaktion Düsseldorf gefolgt und hat in ihren Erinnerungen, aber auch in den Schubladen zuhause gekramt. Darin gefunden dieses schriftliche Liebesbekenntnis, das sie uns dankenswerterweise überlassen hat. „Ich hatte mich erst gar nicht getraut, so etwas weiter zu geben, denn das ist ja schon auch ziemlich persönlich“, erzählt Blicke am Telefon.

„Schockverliebt“ in Marburg

Sie habe sich damals, bei einem verlängerten Wochenende mit Freundinnen in Marburg, „schockverliebt“. Danach ging Jörg nach Basel und sie zurück nach Düsseldorf. „Aufgrund der Entfernung hielt die Beziehung leider nur vier Jahre“, erzählt Renate Blicke im Februar 2023. Aber: „In meinem Herzen behielt Jörg immer einen Platz!“

Renate Blicke hat sich beim NRZ-Amor-Wettbewerb mit diesem schönen Brief und ihrer tollen Geschichte einen der ersten drei Plätze gesichert. Das war nicht so einfach, denn wir haben eine Vielzahl von Einsendungen erhalten: Neue Briefe. Alte Briefe. Briefe von jungen Leuten und von älteren Semestern. Ein paar Fotos waren auch dabei. Und Briefe, die aus Anlass unserer Aktion extra für den Partner oder die Partnerin geschrieben wurden. So wie der von Christine Winzek aus dem Düsseldorfer Süden. Sie bemüht Passagen von Liedtexten – etwa von Vicky Leandros oder den Flippers –, um ihrem „Schatz“ die Liebe schriftlich zu geben.

90 Jahre und noch schwer verliebt

Ein anderer Brief hat uns von Günter Hartung erreicht, der Mann ist stolze 90 Jahre jung. Aber das Herz brennt nach wie vor. Er hat uns eine Karte -- adressiert an seine geliebte Rosalie – aus dem Jahr 2004 geschickt. Darin zitiert er Verse eines amerikanischen Landarztes, der wiederum Männer mit Hunden vergleicht und Frauen mit Katzen. Ungewöhnlich.

Für Renate Blicke, Christine Winzek und Günter Hartung, unseren Gewinnern, hat die Deutsche Post Tische beim Düsseldorfer Star-Gastronomen Giuseppe Saitta reserviert. Wann? Natürlich am Valentinstag. Bei Saitta am Barbarossaplatz in Oberkassel gibt es jeweils ein festliches Drei-Gänge-Menü für zwei Personen mit Weinbegleitung. „Ich freue mich auf die NRZ-Leserinnen und -Leser und darauf, sie kulinarisch zu verwöhnen“, sagt der Gastronom.

Post freut sich über die Bedeutung des Briefs

Und auch Rainer Ernzer, Sprecher der Deutschen Post in Düsseldorf, freut sich über die rundum gelungene Aktion mit der Redaktion. „Ich bin wirklich überrascht, dass viele Menschen einem Brief noch so viel Bedeutung zumessen. Wir konnten so viele schöne Geschichten entdecken!“

Übrigens: Unsere Leserin Renate Blicke hat ihren Jörg noch einmal wieder gesehen. Das war vor ungefähr zehn Jahren, erzählt sie. Damals habe sich für sie ein Kreis geschlossen, eine wunderbare Begegnung.

