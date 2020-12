Politik Das wollen die Parteien in Düsseldorf für 2021

Düsseldorf 2020 ist nun Vergangenheit. Zeit, für die Parteien in Düsseldorf noch einmal ihre Leitziele für das kommenden Jahr zu präsentieren.

2020 liegt bald hinter uns. Mit dem neuen Jahr kommen natürlich neue Wünsche und Ziele. Auch bei den Düsseldorfer Parteien macht man sich Gedanken über die politischen Leitziele und äußert Wünsche und Forderungen für 2021.

Mobilitätspolitik und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus sieht in 2021 auch ein besonderes Jahr. „Wohnungsbau, Mobilitätspolitik und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind sicher auch in Düsseldorf Leitthemen 2021.“ Der konsequente Einstieg in die Defossilisierung der Energieversorgung, der Industrie wie Stahl und Chemie unter Einsatz des Wasserstoffs haben hier besondere Bedeutung. Rimkus selbst hat sich gerade für letzteres schon immer eingesetzt. Persönlich hat der Sozialdemokrat erneut das Ziel, wieder für den Bundestag zu kandidieren. „Für einen Wirtschafts- und Energiepolitiker ist hier viel zu tun.“ Gerade Corona habe gezeigt, wie wertvoll ein sozial- und wirtschaftspolitisch aktiver Staat sei.

Die Eindämmung der Klimakrise, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die ökonomische Stabilität sollten leitende Ziele aller Parteien sein, meint die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz. Aber natürlich muss das jede Partei für sich selbst entscheiden. Elsholz selbst nimmt sich vor, weiter eine sachorientierte Politik zu machen, die generationsgerecht und zukunftsorientiert zum Wohle aller Bürger ist. Als Ziel der Grünen sieht sie indes, dass die Stadt „lebenswerter und zukunftsfest zu machen“. „Das heißt unter anderem die Menschen im Fokus zu behalten und weiter verantwortlich für Klimaschutz zu kämpfen.“

Wohnungspolitik und die sozial ökologische Verkehrswende

Die Linke habe für die Stadt weiterhin zwei Prioritäten und Themenfelder, so die Düsseldorfer Linken-Chefin Julia Marmulla. Die Wohnungspolitik und die sozial ökologische Verkehrswende, um den Klimaschutz voran zu treiben. Zudem komme die Folgenbewältigung der Corona-Pandemie auf die Partei zu. „Während der Haushaltsbeschlüsse Anfang des Jahres werden wir sehen, wer vom 'Kuchen' profitiert und welche Bereiche 'vergessen' werden.“ Als Linke werde man sich dafür einsetzen, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Kinder, Jugendliche, Rentner und arbeitssuchende Menschen bestmöglich durch das Jahr 2021 kommen.

Vorstellungen "unüberhörbar" darlegen

Bei der FDP ist man traurig darüber, dass die Ampel-Kooperation nicht fortgesetzt werden konnte, so die Düsseldorfer FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die neue Rolle als Opposition habe man aber angenommen. „Wir werden unüberhörbar unsere Vorstellungen für die Stadtpolitik darlegen und unseren Beitrag leisten, das es keinen Stillstand in der Entwicklung Düsseldorfs gibt.“ Die Digitalisierung wie etwa bei der Lösung von Verkehrsproblemen, in den Schulen oder beim Bürgerservice der Stadt brauche einen gewaltigen Schub aus der Politik, so Strack-Zimmermann. Auch müsse die Stadtentwicklung weitergehen. „Es muss jetzt schnell über die Zukunft der Oper und die Verlängerung der Rheinuferpromenade im Rat entschieden werden.“ Zudem müsse der OSD dringend verstärkt werden. Die Bürger bräuchten den OSD als Ansprechpartner und als Sicherheit durch Sichtbarkeit und Prävention.

Strack-Zimmermann persönlich hofft zudem wie alle, dass „wir die Corona-Pandemie in 2021 in den Griff bekommen“ und auf konstruktive Gespräche mit CDU und Grünen, um die Folgen abzufangen. Dabei wäre es aus ihrer Sicht „völlig verfehlt“ einen Sparkurs bei Investitionen einzuschlagen.

Neue Unternehmen in Düsseldorf aufbauen

Auch für Thomas Jarzombek, Düsseldorfer CDU-Chef, ist es dabei wichtig, „neue Unternehmen in Düsseldorf aufzubauen, um die Wirtschaft für die Zukunft zu machen“. In der Stadt müsse zudem eine „digitale Infrastruktur“ geschaffen werden, damit jeder Haushalt und jede Firma Gigabit-Internet bekomme.

Die pro-europäische Partei Volt, die in Düsseldorf gemeinsam mit der SPD eine Fraktion bildet, möchte sich im kommenden Jahr weiterhin dafür einsetzen, dass Düsseldorf eine „weltoffene, fortschrittliche, tolerante und pro-europpäische“ Stadt bleibt, so Volt-Ratsherr Gottfried Panhaus. Auch freue man sich auf den Start der Arbeit im Digitalisierungsausschuss im Januar. Gerade die Digitalisierung der Verwaltung wolle man weiter vorantreiben, so Panhaus, der sich über die Möglichkeiten seiner Partei dabei mitzuwirken freut. Ein weiteres politisches Leitziel wird 2021 der soziale Ausgleich bleiben. Vor allem möchte Volt dabei die sozial schwachen, Menschen mit Behinderung und die queere Community unterstützen.

Mehr Ehrlichkeit, mehr Bürgernähe

Torsten Lemmer, der als Freier Wähler im Rat sitzt, wünscht sich für das kommende Jahr mehr Ehrlichkeit und Bürgernähe von der Politik. Darunter fällt für ihn auch, dass man die Bürger immer mit ins Boot holt, sie mitreden lässt - „und ihnen die Wahrheit sagt“. So sieht Lemmer etwa das ganze Hin und Her zu den Umweltspuren und nun möglichen Ampelschaltungen kritisch. „Das bringt doch alles nichts.“ Er selbst nehme sich vor „weiter aufzudecken und der Stachel im Arsch der Etablieren zu sein“. „Ich werde gerne als Stadtrebell wahrgenommen“, so Lemmer.