Karnevalsauftakt Sessionsbeginn: So lief das Hoppeditzerwachen in Düsseldorf

Düsseldorf. Nach Karnevals-Pause kamen auch die Närrinnen und Narren vor dem Düsseldorfer Rathaus nur langsam auf Touren. Klarer Ansage an die Impfgegner.

Man merkte den Närrinnen und Narren vor dem Düsseldorfer Rathaus an, dass das Erwachen aus der zu langen Karnevalspause nicht ganz so leicht fällt. Mehrfach musste sich Hoppeditz Tom Bauer selbst beim Orchester Werner Bendels um einen Tusch bemühen, weil die Lacher nicht so laut ausfielen, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Sein 13. Auftritt als Hoppeditz - unter dem Motto „nä is dat schön, Euch alle da unten wieder zu seh’n“ bot einen Abriss der Geschehnisse in der Stadt in den vergangenen Corona-Monaten. Er legte dabei mehr Wert auf Vollständigkeit als auf gänzlich Überraschendes.

Düsseldorfer Hoppeditz: Gags übers Gendern und über Geisel

Bauer brachte die diesmal eher übersichtliche Zahl an Karnevalsfreunden auf und um den Marktplatz herum aber auch zum Lachen – zum Beispiel mit seinen Gedanken zum Gendern. Er meinte dazu, dass die Sprache der Dichter*innen und Denker*innen durch das Gendern kaputt gemacht werde. „Muss das jetzt nicht mehr Narren und Närrinnen sondern ganz neutral ,auf Kommando Lachende’ heißen“? fragte der Hoppeditz. Den meisten Applaus bekam er für die feine Abrechnung mit Ex-OB Thomas Geisel und seinem Konterfei im Rathaus: „Ein Foto von ihm prangt parat da drüben jetzt wie’n Wahlplakat. Drauf blickt er optimistisch nur G’radeaus auf seine Umweltspur. Doch weiß ich jetzt, warum er’s tat, beim Foto man vergrößert wird. So kommt der kleine ,ei der Daus’ noch nach dem Abtritt groß heraus!“

Aber auch der Nachfolger bekam sein Fett weg, weil Stephan Keller keinen Tesla bekommen hat und nur notgedrungen auf einen Mercedes umstieg. „Grad wär besser eh ein Lastenrad. Das könntest Du Dir für ein, zwei Riesen doch gut von Stefan Engstfeld leasen. Wahlkampfmobil aus früheren Tagen, gut geölt und eingefahren.“

Hoppeditz kommt am Thema Corona nicht vorbei

Am großen Thema Corona kam Tom Bauer nicht vorbei und nutzte seine Bühne zum moralischen Angriff auf alle Impfgegner und -verweigerer: „Dazu sag ich frei heraus: Idioten sterb’n halt nicht aus. Packs Ego ein, trotz wenn und aber, statt von Solidarität nur dumm zu labern.“ Uneingeschränkten Beifall gab es dafür übrigens nicht.

Den moralischen Zeigefinger hielt der Hoppeditz gleich oben, als er gegen den Altstadtpöbel wetterte. Er sprach damit auch einen klaren Auftrag an den Oberbürgermeister aus, sich um die zu kümmern und erhielt dafür die Unterstützung der Jecken, die ihm diesmal stürmisch applaudierten. „Wahrscheinlich unter ihresgleichen Klassen am End’ als Held sich dafür feiern lassen, da fragt man sich seit Wochen, aus welchen Löchern kommt sowas gekrochen?“, fragte er und forderte auf, diese „Chaoten rauszuschmeißen“ und mehr Ecken mit Kameras auszustatten. „OB, jetzt bist du dran!“

Gruß in die Quarantäne von Köln - 2G wurde kontrolliert

Nachdem die Themen Opernhaus und Fortunas Beständigkeit auch noch mit dem typisch beißenden Humor abgehandelt waren, gingen die offensichtlich ehrlich besorgten Grüße nach Köln, wo der Prinz krank und sich das Dreigestirn in Quarantäne befindet.

Diesmal durfte OB Keller sogar kurz antworten und dann den Hoppeditz ins Rathaus holen, wo dieser im vergangenen Jahr im Plenarsaal seine Rede gehalten hatte. „Es ist für alle eine große Erleichterung, nach der langen Pause wieder Karneval feiern zu können“, sagte das Stadtoberhaupt, das trotz der ausführlichen Kenntnis von Düsseldorfer und auch Kölner Lebensweise in der gerade beginnenden Session auch noch etwas mehr auftauen muss. Aber aller Anfang ist nach so langer Pause eben schwer. Aber auch der OB geht zum Lachen nicht in den Keller.

Ohne Probleme verliefen die Eintrittskontrollen zum inneren Bereich des Marktplatzes. An mehreren Schleusen wurden die Närrinnen und Narren kontrolliert und kamen mit dem Nachweis zu 2G hinein. Michael Laumen vom Comitee Düsseldorfer Carneval machte deutlich, warum die Karnevalisten so streng auf die 2G-Variante setzen: „Wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen zusammen feiern.“ Das sollen die Düsseldorfer tun, ohne Angst vor Ansteckung zu haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf