DGB Düsseldorf zum „Tag der Arbeit“ mit vielen Forderungen

Normalerweise ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Tag der Arbeit am 1. Mai zu einer großen Kundgebung auf. Doch dieses Jahr in Zeiten von Corona ist alles anders, wie Sigrid Wolf, DGB-Vorsitzende in Düsseldorf, sagt. „Dieses Jahr gibt es keine Demonstration, kein Familienfest. Dieses Jahr gibt es einen digitalen 1. Mai.“

Gewerkschafter drehen Videos

Bereits in den letzten Tagen und Wochen wurden mit verschiedenen Gewerkschaftern kleine Videos gedreht, die nun über die sozialen Netzwerke gestreut werden. Am Freitag, 1. Mai, gibt es zudem auf Facebook ab 10 Uhr, ein weiteres Video, in dem Wolf die Forderungen des DGB stellt. Das diesjährige Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ passt dabei gleich im doppelten Sinne. „Wir wollen die Solidarität in den Vordergrund stellen. Gerade jetzt in der Corona-Krise gibt es schwierige Jobs wie in der Pflege, im ÖPNV und im Einzelhandel. Sie leisten alle tolle Arbeit, aber das sind Menschen, die auf der untersten Gehaltsstufe stehen“, so Wolf.

Zwar sei es schön, dass diese Menschen gerade als systemrelevant bezeichnet werden, aber das würde sich nicht auf dem Lohnzettel wiederfinden. „Diese Berufe müssen endlich aufgewertet werden.“

Größere soziale Schieflage befürchtet

Außerdem befürchtet Wolf, dass sich die soziale Schieflage weiter verschärft. „Menschen, die wenig verdienen sind besonders betroffen. Wenn sie in Kurzarbeit müssen, entsteht ein finanzielles Loch.“ Die Politik sehe das zwar, dennoch wünscht sich Wolf da mehr, eine Aufstockung auf 80 Prozent etwa. Denn es sei wichtig, dass wenn die Arbeit wieder hochgefahren und die Arbeitskräfte gebraucht werden, diese verfügbar sind. „Aber wir wissen ja alle, dass das viel mit den Menschen macht, wenn sie Existenzängste haben.“

1. Mai Kundgebung digital Der DGB Bund schaltet am 1. Mai von 11 bis 14 Uhr einen Livestream auf Youtube, Facebook und www.dgb.de/erstermai. Dort treten auch verschiedene Künstler wie Konstantin Wecker, Heinz Rudolf Kunze, Friederike Kempter, MiA und Ute Lemper auf. Die Moderation übernimmt Katrin Bauerfeind. Zudem gibt es Interviews mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann und dem gesamten geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB. Außerdem sind Beiträge aller DGB-Bezirke und DGB-Gewerkschaften zu sehen.

Auch auf eine Schieflage bei der Schulversorgung macht Wolf aufmerksam. „Nicht alle Haushalte sind gleich aufgestellt mit technischen Hilfsgeräten. Bei vielen fehlen einfach die finanziellen Mittel.“ Die Kinder dürfen aber nicht auf der Strecke bleiben.

Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass die Krise genutzt werde, um das Arbeitnehmerschutzrecht auszuhöhlen. „Schon jetzt gibt es in manchen medizinischen Bereichen zwölf Stunden Schichten, da manche wegfallen oder durch Krankheit sich Schichten verschieben. Darauf müssen wir achten“, so die Vorsitzende.

Solidarisches Denken gefordert

Wichtig sei aber auch, dass man viel aus Corona lernen könne. „Wir sind gut aufgestellt mit unserem Gesundheitssystem. Aber es ist eben auch wichtig, die zu schützen, die darin arbeiten. Das sollte danach nicht vergessen werden“, so Wolf. Bei den bisherigen Lockerungen und denen, die noch kommen mögen, solle man zudem nicht vergessen, dass es gerade diese Leute waren, die „uns alle aufrecht erhalten“.

Zudem schwebt über allen auch die Frage, wer das alles bezahle, so Wolf. „Bund, Land und Kommunen nehmen gerade viel Geld in die Hand und das ist auch gut so. Aber woher kommt es dann?“, fragt Wolf. Es könne nicht sein, dass der „normale Arbeitnehmer alles bezahlt“. Vielmehr sei auch dort ein „solidarisches Denken“ gefragt und man müsse über Steuergerechtigkeiten reden, so Wolf abschließend.