DGB Forderung: Härtefallfond findet Unterstützung

Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie für viele Menschen eine existentielle Krise und große soziale Einschnitte bedeuten, haben Anfang April der DGB und seine acht Gewerkschaften die Einrichtung eines Härtefallfonds in Düsseldorf gefordert. Nun kommt auf der politischen Bühne in Düsseldorf Bewegung in die Sache. Nachdem Oberbürgermeister Thomas Geisel zugesagt hat, dieses Anliegen prüfen zu lassen, wird die Forderung wird nun ergänzend unterstützt von den Fraktionen der SPD und Grünen, dem SPD-Unterbezirk Düsseldorf, dem Kreisverband der Grünen und der KAB Düsseldorf.

Antrag im Ausschuss

So reichen die Ratsfraktionen der Grünen und der SPD im kommenden Haupt- und Finanzausschuss am Montag, 4. Mai, dazu einen Antrag ein. Darin beauftragen sie die Verwaltung, diesen Härtefallfond einzurichten, damit Düsseldorfern, die durch Corona vor existenziellen Schwierigkeiten stehen, kurzfristig Zuschüsse als Überbrückung erhalten sollen. Zuschusshöhen sollen je nach Kreis der Anspruchsberechtigten definiert werden. Zudem soll dem Rat am 14. Mai „das Konzept und die Ermächtigung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zur Beratung und Beschlussfassung“ vorgelegt werden, wie es in dem Antrag heißt.

Mit dem Härtefallfond könnte auch Studenten geholfen werden, wünscht sich Sigrid Wolf, DGB-Vorsitzende in Düsseldorf. „Wer gerade seinen Master macht, wird nicht mehr unbedingt von den Eltern finanziert. Viele haben stattdessen Nebeneinkünfte, die nun wegfallen. Das ist für Studenten ein finanzielles Desaster“, so Wolf.

DGB Düsseldorf: „Ein einmaliger Zuschuss pro Antrag ist denkbar“

Laut der Forderung des DGB „wäre ein einmaliger Zuschuss pro Antrag in Höhe von maximal 1.500 Euro bei einem Härtefalltopf von sechs Millionen Euro als pauschale Einmalzahlung oder Erstattung von Sonderkosten“ denkbar. Anspruchsberechtigt sollen Bürger sein, „die seit dem 1. März 2020 bzw. in Kürze aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeitergeld beziehen oder ihren Arbeitsplatz verloren haben“, so der DGB in einer Mitteilung. „Gelten könnte z.B. der Härtefallfonds für eine Düsseldorfer Familie, die beide in Kurzarbeit etwa mit derzeit 60 bis 67 Prozent sind – oder nur einer berufstätig ist – und mehrere Kinder haben und weitere finanzielle Belastungen wie Kredite abzuzahlen haben und nicht mit den zusätzlichen Leistungen der Grundsicherung über die Runden kommen ohne in ein finanzielles Desaster zu geraten“, erläutert Wolf.

Des Weiteren könnten ggf. Alleinerziehende, Mini-Jobber, Studierende, die gerade in ihren Abschlusssemestern sind, darunter fallen.

Dass nun die Düsseldorfer Politik dieser Forderung aufnimmt, freut die Gewerkschaft. Wünschenswert wäre aus Sicht des DGB die Einführung eines schnellen Genehmigungsverfahrens durch die Landeshauptstadt Düsseldorf. Eine Glaubhaftmachung per Anschreiben durch die Betroffenen soll ausreichen, um kurzfristig handeln zu können.