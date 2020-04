Corona: „Lage in Spanien spitzt sich jeden Tag weiter zu“

Spanien gehört zu den am stärksten von der Corona-Pandemie erschütterten Ländern: Rund 15.000 Menschen starben dort schon am Covid-19-Virus. Das am schwersten betroffene Gebiet ist die Hauptstadt Madrid. Dort wurden mehr als 40 Prozent der Todesfälle registriert. Der Düsseldorfer Christian Schilling lebt mit seiner Familie seit 2009 in der 6,6-Millionen-Einwohner-Metropole. Der Düsseldorfer ist Spezialreiseveranstalter für Mittel- und Südamerika sowie Fernost. Wie erlebt der 44-Jährige den Ausnahmezustand und die Folgen für sein Reiseunternehmen? Unsere Redaktion sprach mit Christian Schilling.

Es gibt sehr viel Solidarität und Momente der Gemeinschaft

Frage: Madrid gilt als Epizentrum der Corona-Pandemie. Wie erleben Sie die Situation in Ihrer Stadt?

Christian Schilling: Die Lage spitzt sich hier jeden Tag weiter zu. Wir haben jetzt seit einem Monat „estado de alarma“, den Ausnahmezustand. Die Leute sollen nur noch aus dem Haus gehen, wenn es wirklich notwendig ist, zum Beispiel zum Einkaufen. Die Polizei kontrolliert das auch tatsächlich. Es sind immer weniger Leute auf der Straße, und sie werden zum Teil auch ruppiger. Irgendwelche Nachbarn haben Leute bei der Polizei denunziert, die ihrer Meinung nach unberechtigt auf der Straße unterwegs waren. Das nimmt heftige Formen an. Die Stimmung ist recht merkwürdig. In Spanien ist es völlig ungewohnt, dass auf der Straße so gut wie kein Mensch ist, hier spielt sich das Leben, anders als in Deutschland, draußen ab. Auch deshalb, weil die Spanier oft behelfsmäßig und eingeengt wohnen. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Solidarität und Momente der Gemeinschaft. Zum Beispiel in unserer Wohnsiedlung – dort gehen die Leute abends um acht auf den Balkon oder ans Fenster und klatschen für die spanischen Pflegekräfte. Der „estado de alarma“ wurde jetzt um weitere zwei Wochen bis 25. April verlängert.

Welche Auswirkungen hat die Krise auf Ihr Unternehmen?

Fröhlicher Betriebsausflug, als die Welt noch in Ordnung war: Christian Schilling (vierter von links) aus Düsseldorf mit seinem Mitarbeiter-Team vor der Puerta de Alcalá, dem Alcalá-Tor, im Zentrum von Madrid an der Plaza de la Independencia, dem Unabhängigkeitsplatz. Foto: Schilling

Das sind ganz heftige Folgen, denn die Reisebranche ist ja mit am stärksten betroffen. Das Geschäft ist total weggebrochen, wir verkaufen seit einem Monat so gut wie keine Reisen mehr, weil die allermeisten Länder Einreisebeschränkungen verhängt haben. Zudem waren wir damit beschäftigt, Kunden zu helfen, die an ihrem Reiseziel festsaßen, weil Fluggesellschaften Flüge gestrichen hatten und Grenzen geschlossen wurden. Wir hatten speziell eine Gruppe in Kolumbien und ein Ehepaar in Panama, die im Rahmen des Rückholprogramms der Bundesregierung mit Sonderflügen nach Hause geholt wurden. Nahezu alle schon gebuchten Reisen fallen bis auf Weiteres aus.

Welche Konsequenzen hat das für Ihre Firma?

Unsere Kunden kommen zu 50 Prozent aus Deutschland, und für alle Reisen, die bis Ende April nicht stattfinden können, haben sie nach bislang geltender Pauschalreiserichtlinie das Recht auf volle Erstattung des Reisepreises. Viele Leistungsträger, zum Beispiel Airlines, zahlen jedoch trotz der rechtlichen Lage das Geld einfach nicht zurück und bieten stattdessen eine Umbuchung oder einen Voucher an. Alle Unternehmen, die dazwischen hängen, also etwa Reisebüros und auch ich als Reiseveranstalter, sind darauf angewiesen, dass das Pauschalreiserecht angepasst wird und Kunden für Pauschalreisen und Flüge, die durch die Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, grundsätzlich Gutscheine anstelle von Erstattungen erhalten sollen. Ansonsten könnten Reisemittler auf den Rückzahlforderungen der Kunden sitzenbleiben. Die Bundesregierung hat diese Gutscheinlösung jetzt beschlossen. Doch weil Pauschalreisen und Fluggastrechte dem europäischen Recht unterliegen, muss auch die EU-Kommission die entsprechende Gesetzesänderung beschließen. Wir hoffen, dass das gelingt, denn ansonsten würde das die gesamte Touristikbranche treffen, und die meisten Reiseunternehmen müssten in die Insolvenz gehen.

Haben Sie daran gedacht, Madrid mit Ihrer Familie zu verlassen?

Ja, wir hatten das überlegt, und zwar vor etwa vier Wochen, als im Raum stand, dass Madrid abgeriegelt wird. Doch wir haben den Gedanken dann verworfen. Zwar hat Madrid sehr viele Corona-Fälle und die Krankenhäuser sind überlastet, doch insgesamt hat Madrid eine gute Infrastruktur von Krankenhäusern und Ärzten. Die Frage wäre auch gewesen, wohin? Es wurde ja abgeraten, mit den Kindern zu den Großeltern zu fahren, um diese nicht zu gefährden. Und inzwischen ist die Ausreise auch kaum noch möglich. .

Sehen Sie in der Krise für Sie auch etwas Positives?

Ja. Das eine ist, dass wir jetzt halt sehr viel zu Hause sind, notgedrungen. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich auch mal zum Durchatmen komme und nicht meine, ich müsste tausend Dinge erledigen, sondern Zeit mit den Kindern verbringe. Und ich glaube, jetzt zeigt sich auch sehr stark, dass man in Europa zusammenstehen muss. Die Frage ist natürlich, wie man als Demokratie schnell auf eine Krise diesen Ausmaßes reagieren kann. Ein Beispiel, das mir gerade sehr durch den Kopf geht, ist das Handy-Daten-Tracking in Südkorea. Dadurch konnte dort die Krise sehr viel schneller als in anderen Ländern eingedämmt werden. In Deutschland, überhaupt in Europa ist es für viele aufgrund des Datenschutzes undenkbar, die Kontaktpersonen von Infizierten via Handy feststellen zu können. Doch man sieht, in Südkorea hat diese Nutzung von Handy-Daten gegen die Virus-Ausbreitung geholfen und die große Allgemeinheit geschützt. Deshalb muss aus meiner Sicht diese Technologie auch in Europa diskutiert werden.