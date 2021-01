Die Schulen brauchen den digitalen Anschub

Düsseldorf Laut schwarz-grünem Vorhaben sollen die Düsseldorfer Schulen künftig digital besser ausgestattet werden. Das ist dringend notwendig.

Laut schwarz-grünem Kooperationsvertrag soll in den nächsten Jahren die Digitalisierung in Düsseldorf weit vorangebracht werden. Das wird teuer, und woher in Zeiten des Corona-Krisenmanagements das Geld kommen soll, lassen die Parteien in dem 91-seitigen Papier offen. Dass CDU und Grüne die digitale Ausstattung für die Stadt mit Priorität behandeln wollen, ist aber dennoch richtig, weil dringend notwendig. Der Stand der Digitalisierung im Düsseldorfer Bildungssektor ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Ich kenne Lehrer von mehreren Schulen, in denen das W-Lan schlecht bis gar nicht funktioniert. Da wird das Verschicken einer E-Mail fürs Home-Schooling bereits zur nervlichen Zerreißprobe.