Die Tilly-Show ist eine supergute Idee

An Rosenmontag ziehen acht Mottowagen einzeln und durch die City. Das ist ein gutes närrisches Zeichen.

Die Entscheidung, Tillys Mottowagen einzeln durch die City fahren zu lassen, zeigt wieder einmal den großen Ideenreichtum der Düsseldorfer Karnevalisten und ist das richtige Signal an die Jecken wie Nicht-Jecken. Wir müssen nun eben nicht auf die bissigen politischen Botschaften des weltberühmten Satirikers verzichten, und das CC hat sich ein Konzept ausgedacht, das große Menschenansammlungen verhindert.

Polizei und Ordnungsamt werden dennoch wachsame Augen haben müssen, dass sich nicht hier und da ein Pulk von uneinsichtig Feierwilligen bildet. Manchen Leuten wird man sicher klar machen müssen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, nur weil bunte große Wagen an Rosenmontag an ihnen vorbei tuckern. In diesem Sinne Helau! Corona-Helau!