Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit

Unser Kolumnist René le Riche hat sich Gedanken gemacht über Corona-Verschwörungstheorien. Und zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen.

Ich musste mir jetzt erstmal ein bisschen Desinfektionsmittel spritzen, damit ich wieder klar denken kann! Wahnsinn, welche Informationen mir vorliegen, auch Beweise, aber ich darf es Ihnen leider nicht erzählen. Nur das Offensichtliche: natürlich wusste Andi Scheuer, dass im Februar ein Virus ausbrechen wird. Deswegen hat ja die ganze Regierung schon im Herbst letzten Jahres die neue Straßenverkehrsordnung beschlossen. Um jetzt das Geld wieder reinzuholen! Wie konnten die nur so weitsichtig sein? Die haben sogar schon im Herbst gewusst, dass es ein Kontaktverbot und einen Mindestabstand geben wird. Wie sonst ist denn wohl zu erklären, dass genau die 1,50 Meter Mindestabstand jetzt plötzlich auch zwischen Autos und Fahrrädern Pflicht sind? Schon mal drüber nachgedacht?

Virus ist aus einem Labor in Köln entwichen

Meine Quellen haben auch Beweise, dass das Virus aus einem Labor in Köln entwichen ist. Eine Kölsch-Brauerei hat nicht aufgepasst, hat ein echtes Bierrezept ausprobiert und das ging mächtig schief. Deswegen haben sie das Zeug abgefüllt und auf der Messe in Köln an chinesische Kopisten verkauft. Dummerweise haben die das Zeug auf der Rückreise dann in Italien selbst gesoffen, weil es da auch kein vernünftiges Bier gibt. Und nur weil wir alle nicht vor die Tür dürfen erfährt niemand, dass der Berliner Flughafen in Wirklichkeit natürlich NICHT fertig ist und damit die A1 Brücke bei Leverkusen nicht so viel befahren wird, die Chinesen hatten als Rache das Virus in den Stahlträgern zurück nach Köln geschickt.

Ich habe das gerade alles Xavier Naidoo am Telefon erzählt und… er hat wieder geweint!! Und ab Montag sind rosa Krawatten weltweit verboten. Nur Trump hat noch eine…

Bitte, liebe Leser- und Leserinnen, wenn Sie echte Informationen lesen möchten, vertuschte Wahrheiten aufdecken wollen, lesen Sie keine Tageszeitung. Verlässliches gibt es nur von gut verstrahlten, sorry, gut vernetzten Experten im Netz!

ICH BIN DER EINZIGE, DER HIER DIE WAHRHEIT SCHREIBEN DARF… WO IST MEIN DESINFEKTIONMITTEL!!!!!?

