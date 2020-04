Drive-In-Party: DJ Le Shuuk legt im Autokino Düsseldorf auf

Düsseldorf Das Event-Unternehmen BigCityBeats hat ein neues Festival-Format entwickelt. Los geht's damit am 30. April im Autokino in Düsseldorf.

Not macht erfinderisch. Das gilt offenbar auch für das Event-Unternehmen BigCityBeats. Nachdem zahlreiche Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden mussten, hat Gründer Bernd Breiter am Autokino Düsseldorf eine infektionsfreie Festival-Neuheit auf die Beine gestellt: den „World Club Dome“-Drive-In. Anstatt in den Mai zu tanzen, feiern die Besucher am 30. April 2020 einfach sitzend in ihren Autos – mit entsprechendem Sicherheitsabstand, versteht sich. Spektakuläre Bühnenshow sowie Laser und Pyro-Effekte inklusive.

„Es ist schwer, wenn man etwas akzeptieren muss, das man in dem Moment nicht ändern kann“, so Breiter. Noch vor wenigen Tagen musste die für Anfang Juni geplante „World Club Dome“ Las-Vegas-Edition in Frankfurt auf Sommer 2021 verschoben werden. „Was wir aber machen können, ist ein neues, noch nie dagewesenes Kapitel zu eröffnen.“ Gesagt, getan: Zusammen mit Radio-Partner 1Live hat das Unternehmen ein Corona-gerechtes Konzept entwickelt, das den Besuchern eine einmalige Musik-Erfahrung verspricht.

Corona-Regeln: Maximal zwei Gäste pro Auto

BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk soll vor der riesigen Kinoleinwand genreübergreifend für Partystimmung sorgen. Zusammen mit einigen Gästen werden „Le Shuuk & Friends“ am 30. April gleich zwei Vorstellungen spielen. Pro Veranstaltung bietet das Autokino Düsseldorf auf seinem Gelände Platz für insgesamt 500 Fahrzeuge. Um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu gewährleisten, dürfen in den Autos nur maximal zwei Personen sitzen. So können bis zu 1000 Besucher gleichzeitig an dem Event teilnehmen.

Getränke und Snacks können Besucher selbst mitbringen. Die Lautstärke der Musik wird bequem über das Autoradio angepasst. Zudem bietet der Veranstalter für 12,50 Euro eine Lunch-Box an. Weitere Informationen zum Düsseldorfer Autokino finden Sie auf www.autokino-duesseldorf.de. Eine Vorregistrierung für Festival-Tickets ist unter worldclubdome.com/drivein möglich. (def)