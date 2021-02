Dünne Versprechen

NRZ-Redakteur Stephan Wappner glaubt nicht an den Erfolg des Systems.

Ein modernes Ampelsystem soll die Umweltspuren in Düsseldorf ersetzen. Die Stadt erhofft sich dadurch einen besseren Verkehrsfluss.

Die Umweltspur ist am 1. März also Geschichte. Sie war nie eine Erfolgsstory, das gab sogar ihr anfangs großer Befürworter, Ex-OB Thomas Geisel (SPD), im NRZ-Gespräch vor ein paar Wochen zu. Dass sein Nachfolger Stephan Keller die Umweltspur jetzt abgeschafft hat, klingt nun nach mehr als es ist. Das alles ist wie ein opulent eingepacktes, aufgeblähtes Geschenk, das beim Auspacken immer mickriger wird und am Ende ein paar graue Socken hervor bringt.

Keller löst ein Wahlversprechen ein, sagt er. Mag stimmen, aber es ist ein dünnes Versprechen. Das Problem im Düsseldorfer Berufsverkehr bleibt, es wird nur anders benannt: Nach der Umweltspur kommt „VinDUS“, ein intelligente Ampelsystem, das erst einmal über Jahre auf seine Tauglichkeit getestet wird.

Wenn die Pandemie vorüber ist, werden die Verkehrsachsen vor der Innenstadt wieder mit Autos verstopft sein. Da würde ich jede Wette eingehen. Und ich bin gespannt, was die größten Kritiker der Umweltspur – Verantwortliche der Handwerkskammer, der IHK oder die Autolobbyisten innerhalb der CDU - dann zu VinDUS zu sagen haben.