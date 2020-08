Düssel-O-Mat unterstützt ab Montag Düsseldorfer Wähler

Düsseldorf. Das Wahlentscheidungs-Tool des Jugendrings Düsseldorf ist für junge Wähler gedacht, kann aber auch interessant für erfahrene Wähler sein.

Am 13. September sind Kommunalwahlen: Sowohl der Oberbürgermeister-Posten als auch der Stadtrat werden neu gewählt. Dass man bei 16 Parteien für den Stadtrat und 15 OB-Kandidaten mal den Überblick bei den insgesamt hunderten Kandidaten verlieren kann und nicht weiß wen man wählen soll, ist normal. Um besonders den jungen Menschen zu helfen, geht am Montag der „Düssel-O-Mat“ an den Start. Er ist das Wahlentscheidungs-Tool für die Ratswahlen in Düsseldorf und ab 16 Uhr erreichbar auf der Plattform gehwaehlen20.de.

Düssel-O-Mat funktioniert wie andere O-Maten

„Wir wollen gezielt junge Menschen für die Wahlen begeistern, daher richtet sich unser Angebot mehr an die jüngeren Altersgruppen“, sagt Achim Radau Krüger, Geschäftsführer des Jugendrings Düsseldorf, der die Plattform betreibt. Mithilfe des Düssel-O-Mats kann jeder seine eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen und sehen, mit welcher man am ehesten auf einer Wellenlänge liegt. Die Funktionsweise ist genau die gleiche wie bei den bekannten anderen Wahl-O-Maten zu Landtags- oder Bundestagswahlen.

„Kandidat*innen-Check“ für besseren Überblick

Um einen noch besseren Überblick der Kandidaten zu bekommen bietet sich auch ein Besuch beim „Kandidat*innen-Check“, ebenfalls auf der Plattform gehwaehlen20.de, an. Die Düsseldorfer Parteien haben dort mehr als 300 Kandidaten eingetragen. Zu sehen sind Bilder, Hintergrund-Informationen und die Vorhaben, die die Parteien und Kandidierenden nach der Wahl umsetzen möchten.

„Nur bei uns gibt es eine derart umfassende Übersicht der Kandidierenden“

Besonders hilfreich ist das für junge Menschen, die Wählen wollen, sich aber in der Welt der Politik nicht auskennen. „Aber auch alle anderen sollten ein Blick riskieren“, sagt Achim Radau Krüger. „Denn nur bei uns gibt es eine derart umfassende Übersicht der Kandidierenden, sowohl für den Stadtrat als auch für die OB-Wahl.“ Wie Kommunalwahlen funktionieren, und was sich sonst rund um das Thema noch zu wissen lohnt, findet sich ebenfalls auf der Plattform. „Man findet auf gehwaehlen20.de fast alles, was man über die Kommunalwahl wissen muss“, freut sich Radau-Krüger.

Unterstützung seit 2014

Der Jugendring Düsseldorf hat bereits 2014 die Kommunalwahlen mit einer Kampagne, Infos, Internetangeboten und Veranstaltungen begleitet. Corona-bedingt mussten die Konzepte der Veranstaltungen verändert und mit aufwendigen Hygienekonzepten versehen werden.

„OB-Check“ am 18. August

Der „OB-Check“ findet jedoch auch dieses Jahr statt. Am 18. August stellen sich die Oberbürgermeister-Kandidaten in Spielen und Fragerunden ihren Kontrahenten. Der Eintritt ist frei, die Anmeldung über die Website aber verpflichtend. Wer kein Ticket mehr erwischt, kann die Veranstaltung im Live-Stream verfolgen.

Der Düssel-O-Mat ist zu finden unter: duesselomat.de oder gehwaehlen20.de. Den Kadidat*innen-Check, alle Termine und Infos findet man unter: https://gehwaehlen20.de