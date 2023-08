Düsseldorf: 12.000 Unterschriften gegen Privatjets gesammelt

Düsseldorf. Ein Düsseldorfer Mediziner will Privatflüge vom Düsseldorfer Airport aus stoppen. Übergabe der Petition ist am 15. September geplant.

Keine Privatjet-Flüge mehr vom Düsseldorfer Flughafen! Das fordern nun schon 12.000 Menschen per Petition. Der Düsseldorfer Mediziner Dominik Thoma, der die Petition initiiert hat, verweist auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol, der verkündet hat, ab 2025 keine Privatflüge mehr zuzulassen. In Anbetracht der CO2-Emissionen pro Passagier bei diesen Jets sei es „inakzeptabel, dass immer mehr davon unterwegs sind“, zumal die geflogenen Strecken überwiegend kurz, oft gar unter 300 Kilometer sind. „Es passt nicht in diese Zeit, dass einige wenige Personen privat oder geschäftlich mit kleinen Jets durch Deutschland und Europa fliegen“, so Thoma.

Das Thema beschäftigt auch die Politik

Privatjets am Flughafen waren zuletzt auch mehrfach politisch Thema. So hatte der Stadtrat mehrheitlich (ohne FDP und CDU) beschlossen, dass sich der Aufsichtsrat des Flughafens für die Aufgabe des von der Schweizer Firma Jet Aviation betriebenen Executive Terminal einsetzen soll. Dieser eher symbolische Beschluss wird aber keine Konsequenzen haben, da der Aufsichtsrat nicht ins operative Geschäft eingreift. >> Auch interessant: Düsseldorf: Stadtrat will Flughafen-Terminal schließen

Arzt: Flughafen hat Termin kurzfristig abgesagt

Die Petition läuft seit Juni. Laut Thoma habe die Geschäftsführung des Flughafens einen zuvor vereinbarten Termin zur Übergabe der Unterschriften im August kurzfristig abgesagt. Nun sei ein neuer Termin am 15. September gefunden. Bis dahin wollen Thoma und seine Mitstreiter weiter Unterschriften sammeln.

