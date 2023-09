Düsseldorf: 17-Jährige schlägt und kratzt Polizeibeamte

Düsseldorf. Streit am Düsseldorfer Hauptbahnhof endete auf der Wache. Zudem schlug ein 19-Jähriger einem anderen jungen Mann eine Glasflasche auf den Kopf.

Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof hatten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (28. September, 3.15 Uhr) alle Hände voll zu tun, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern (18, 19) kam.

17-Jährige musste gefesselt werden

Der 18-Jährige und seine 17-jährige Begleitung hatten zunächst einen Streit mit einem 19-Jährigen. Die Situation eskalierte und der 19-Jährige schlug dem Jüngeren eine Glasflasche auf den Kopf. Alle Beteiligten liefen in Richtung Innenstadt. Eine Streife der Bundespolizei folgte der Gruppe und stellte sie am Stresemannplatz. Aus laut Polizei „aggressiver Stimmung heraus“ schlug die 17-Jährige einer Beamtin der Bundespolizei mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend kratzte sie einen zweiten Beamten am Hals. Die 17-Jährige wurde zu Boden gebracht, gefesselt und der Wache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ihre Erziehungsberechtigten konnten nicht erreicht werden, sodass die 17-Jährige an eine Jugendschutzstelle übergeben wurde. Ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Beleidigung wurde eingeleitet.

Unterstützende Beamte der Landespolizei ermitteln indes gegen den 19-Jährigen wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf