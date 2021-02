Düsseldorf: 54-jährige Radlerin stürzt und verletzt sich

Düsseldorf. Eine Radlerin ist gegen eine Bordsteinkante gefahren und gestürzt. Couragierte Zeugen halfen der Frau, die sich verletzte.

Bei einem Fahrradunfall am Sonntagmittag in Unterbilk hat sich eine 54-jährige Frau aus Meerbusch so schwer verletzt, dass sie vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Frau mit ihrem Rad auf der Kronenstraße in Richtung Bachstraße unterwegs. Am Ende der Kronenstraße fuhr sie auf den Gehweg. Dabei geriet sie mit dem Vorderreifen ungünstig gegen den abgesenkten Bordstein und stürzte.

Passanten helfen der Frau

Passanten eilten ihr zur Hilfe und kümmerten sich um sie. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.