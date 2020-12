Düsseldorf: Ärger wegen Filialschließungen bei der Sparkasse

Düsseldorf In Düsseldorf regt sich Unmut, weil die Sparkasse kleinere Zweigstellen dicht gemacht hat. Für ältere Kunden sei das eine Zumutung.

Seit kurz vor Weihnachten sind in Düsseldorf kleinere Filialen der Stadtsparkasse geschlossen. Vor allem für die älteren Bürgerinnen und Bürger wird das zum Problem, weil sie in der Regel nicht auf die größeren Zweigstellen ausweichen können. Im Stadtbezirk 8 hat das nun die SPD auf den Plan gerufen. Die Sozialdemokraten verlangen sogar, dass sich die Stadtspitze höchst selbst einmischt.

Mit Beginn des Lockdowns teilten die Verantwortlichen der Sparkasse in Vennhausen den Kunden per Aushang mit: "Zum Schutz unserer Kundschaft und Mitarbeitenden schließen wir diese Filiale vom 21.12. – 03.01.2021." Weiter hieß es, die Kunden der Sparkasse Vennhausen sollten nun nach Eller ausweichen. Für Astrid Bönemann vom SPD-Ortsverein ein Unding. Denn das Problem mit langen Schlangen vor den Schaltern und ohnehin überforderten älteren Kunden sei ohnehin schon längst vorhanden. "Nachdem vor einiger Zeit in Lierenfeld die Stadtsparkasse ganz geschlossen hat und in Vennhausen die Öffnungszeiten stark reduziert wurden, ist es gerade für Seniorinnen und Senioren, die auf den Serviceschalter angewiesen sind, nicht leichter geworden", kritisiert Bönemann.

Der eine Stadtteil im Lockdown, der andere nicht?

Und jetzt das. „Vennhausen befindet sich also im Lockdown und Eller nicht?“ sei Bönemann als Ansprechpartnerin im Bezirk jüngst von einer älteren Sparkassen-Kundin erstaunt gefragt worden. Die Sozialdemokratin sagt: "Dabei muss die Filiale in Eller seit der Schließung der Stadtsparkasse in Lierenfeld ohnehin schon ein erhöhtes Aufkommen bewältigen. Zu Spitzenzeiten bilden sich hier lange Warteschlangen."

Die Stadtsparkasse verteidigt indes ihre Strategie. "Es ist ja nur eine temporäre Sache", so Sprecher Gerd Meyer. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir am 4. Januar wieder öffnen können." Und die Schließungen derzeit dienten dem Infektionsschutz sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte. Zudem seien viele Geschäfte derzeit ohnehin geschlossen und die geschäftliche Nachfrage daher deutlich geringer, so Meyer weiter.

Betreuung nur nach vorheriger telefonischer Absprache

Zurzeit in Düsseldorf noch vollständig geöffnet sind die flächenmäßig größten Filialen: die Hauptfiliale an der Berliner Allee in der City, die Filiale an der Immermannstraße nähe Hauptbahnhof sowie die Zweigstellen in Gerresheim, Benrath, Oberkassel, Bilk, Derendorf, Kaiserswerth und eben die am Gertrudisplatz in Eller. Auch der Sparkassenbus werde nach gewohntem Zeitplan die Standorte anfahren, heißt es in einer Mitteilung des Instituts. In den kleineren Filialen werde lediglich ein Termin vor Ort angeboten, wenn es vorher eine telefonische Absprache gab. Zudem stehen die Servicedienstleistungen via Internet oder die Selbstbedienungseinrichtungen im gewohnten Umfang zur Verfügung. „Die Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker, das Online Banking über den heimischen Computer, das Mobile Banking über das Smartphone sowie unsere Mediale Filiale stehen wie gewohnt und ohne Einschränkung zur Verfügung“, betont Dirk Günthör, Leiter des Vertriebsmanagements der Stadtsparkasse.

Probleme auch in Unterbilk und Bilk

Aber viele Ältere sind mit Online-Banking und Co. einfach nicht vertraut. Eine Seniorin aus Unterbilk meldete sich in der Redaktion. "Ich muss dringend eine Überweisung machen, habe aber keine Ahnung vom Internet, sagt die 82-jährige Dame, die ihren Namen lieber nicht veröffentlicht haben will. Meine Filiale um die Ecke ist jetzt zu, telefonisch habe ich niemanden erreicht und ich kann nicht einfach woanders hin laufen, weil ich nicht gut zu Fuß bin." Die Dame wohnt an der Wissmannstraße, geht ansonsten zur Filiale an der Bilker Allee, müsste nun laut Idee der Sparkasse zur Zweigstelle an die Brunnenstraße ausweichen. Für die Frau nicht zu erreichen. Das sei eine "wirklich dumme Situation", so die Seniorin.

So ähnlich sieht es auch bei einigen Bürgern im Bezirk 8 aus. „In Tübingen werden den Seniorinnen und Senioren extra Taxi-Fahrten zum ÖPNV-Ticket-Preis angeboten, wenn sie sich zu unsicher fühlen. Hier in Düsseldorf sollen sie sich nun in den Bus setzen und Extra-Fahrten unternehmen", stellt Markus Dreist, stellvertretender SPD-Bezirksbürgermeister im Bezirk, fest. "Das ist das komplett falsche Zeichen in dieser Zeit: Es gerade den älteren Kunden schwerer als nötig zu machen, damit sie an ihr Geld kommen, da dieser Kundenkreis ja zu den besonders Gefährdeten gehört.

Parteifreundin Bönemann ergänzt: "Dieses Szenario muss sofort beendet werden. Es gilt alles zu tun, um unnötige Kontakte in Zeiten von Corona zu vermeiden. Die Stadtsparkasse Düsseldorf hat hier eine genauso große Verantwortung wie die anderen Unternehmen, die derzeit geöffnet sind.“

Appell an den Oberbürgermeister

Am 4. Januar will die Filiale nach bisherigem Stand in Vennhausen wieder öffnen. Bönemann: "Der Lockdown ist dann noch nicht beendet. Umso weniger verständlich ist, was hinter dieser Schließung steckt. Wir hoffen, dass der neue Oberbürgermeister Stephan Keller rasch für eine vertretbare Regelung in den Stadtteilen Sorge trägt."