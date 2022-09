Düsseldorf: Ätzende Chemikalie verletzt Mitarbeiter

Düsseldorf. Großeinsatz für die Feuerwehr in einer Halle in einem Düsseldorfer Industriegebiet am Montag. Die Einsatzkräfte brauchten sieben Stunden.

Ein undichter Industriebehälter sorgte am Montagmorgen für einen zeitintensiven Feuerwehreinsatz im Düsseldorfer Süden. Durch eine Leckage an einem Auslassventil war es im Industriegebiet am Trippelsberg in Holthausen zum Austritt einer brennbaren und ätzenden Chemikalie. Da die Leckage nicht abgedichtet werden konnte, fingen Einsatzkräfte die Chemikalie mit Experten des Umweltamtes und der Betriebsleitung auf und füllten den Inhalt des beschädigten Industriebehälters um. Nach erst sieben Stunden konnten die rund 60 – ach freiwilligen – Einsatzkräfte laut Bericht der Feuerwehr zu den Standorten zurück kehren.

Spezielle Schutzkleidung war nötig

Ein Mitarbeiter hatte die Undichtigkeit am frühen Morgen (6.55 Uhr) bemerkt und den Notruf abgesetzt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits geringe Mengen der Chemikalie ausgetreten. Umgehend wurde der Bereich um den defekten Behälter abgesperrt, die Lagerhalle geräumt und ein Mitarbeiter, welcher sich in der Nähe der Chemikalie aufgehalten hatte, durch Notfallsanitäter untersucht. Er musste ins Krankenhaus. Unter spezieller Schutzkleidung wurde versucht, die Leckage abzudichten. Da dies nicht gelang, wurden zur Vermeidung eines weiteren Austrittes Auffangwannen unter dem Behälter platziert.

