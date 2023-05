Düsseldorf: Aktivisten besetzen Hörsaal der Heine-Uni

Düsseldorf. Studierende haben neben dem Klimaschutz auch den Stopp von Tierversuchen und eine stärkeres Durchgreifen gegen Rechtsextremismus auf der Agenda.

Am Montagmittag haben Studierende der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf den Hörsaal 3D des Gebäudekomplexes 23.01 besetzt. Als Teil der weltweiten Bewegung „End Fossil Occupy“ fordern sie laut eigener Aussage das Ende der fossilen Energien und die sozial-ökologische Wende. Es werde „ebenfalls ein stärkeres Durchgreifen gegen Rechtsextremismus, einen sofortigen Stopp der immer noch stattfindenden Tierversuche und die Aufnahme der studentischen Arbeitskräfte in einen bundesweiten Tarifvertrag gefordert“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe vom Montag.

Im Saal werden Vorträge, Workshops und Musik angeboten

Neben Vorlesungen soll in den nächsten Tagen ein von den Aktivisten organisiertes, alternatives Bildungsprogramm mit Vorträgen, Workshops und Musik angeboten werden. Die Klimaschutzgruppe „End Fossil Occupy“ ist in Ortsgruppen organisiert, in NRW hat die sogenannte Graswurzelbewegung Gruppen zum Beispiel in Duisburg, Köln oder Bonn – bislang allerdings nicht in Düsseldorf. An der Uni Duisburg-Essen hatte es bereits im vergangenen November eine mehrtägige Besetzung des Audimax gegeben.

Gruppe: weltweit Schulen und Universitäten besetzen

„Seit 2019 streikt Fridays For Future mit Hunderttausenden Menschen für eine bessere Klimapolitik. Doch die Politik macht eine 1,5-Grad-Welt zunehmend unmöglich, weshalb wir einen Schritt weitergehen müssen und weltweit Schulen und Universitäten besetzen“, sagt Lisa Engelhart vom „End Fossil Occupy“-Bündnis. In der Besetzung möchten die Aktivisten mit anderen Studierenden „unter anderem über eine zukunftsgerechte Lehre und die gesellschaftliche Rolle der Universität sprechen“.

Uni-Verantwortliche bleiben bisher gelassen

Die Heine-Uni hat seit Ende April Kenntnis von den Besetzungs-Absichten. Ein Uni-Sprecher sagte jüngst dazu: „Sofern die möglichen Proteste nicht mit Straftaten verbunden sind, blicken wir ihnen entspannt entgegen.“ Nicht geduldet würden aber „Gewalt und die massive Einschränkung von Studierenden und Beschäftigten in Lehre und Forschung“.

