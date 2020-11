Düsseldorf baut 1000 Wohnungen bis 2026

Düsseldorf. In Düsseldorf entsteht mehr Wohnraum. Einige Projekte sind in Planung, andere werden bereits umgesetzt. Der Großteil ist öffentlich gefördert.

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) ist unter Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel ein wichtiger Player auf dem Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt geworden. Sie schafft öffentlich geförderten Wohnraum und spielte eine wichtige Rolle bei Geisels Wohnungspolitik-Slogan „bauen, bauen, bauen“.

1000 Wohnungen bis zur Mitte des Jahrzehnts

„Zwischen 2015 und 2020 sind rund 450 neue Wohnungen von der SWD geschaffen worden“, erklärt SWD-Sprecher Roman von der Wiesche. Über 9000 Wohnungen verfüge die SWD aktuell. „Bis etwa 2026 sollen 1000 weitere Wohnungen folgen, die aktuell geplant beziehungsweise bereits gebaut werden.“ Bei vier der sechs Projekte, die 2020 gestartet sind, werde zu 100 Prozent öffentlich geförderter Wohnraum entstehen.

Eines der Bauprojekte ist das Mehrfamilienhaus Am Bonneshof 21 in Golzheim, wo Anfang Juli dieses Jahres die Grundsteinlegung erfolgte. Die meisten Wohnungen, die hier entstehen seien öffentlich gefördert, teilt die SWD mit.

Modernisierungen in Düsseldorf Die SWD baut nicht nur neu, sie modernisiert auch. So sollen am Hellweg 280 Wohnungen komplett modernisiert und an die Fernwärme angeschlossen werden. Die Arbeiten begannen vergangenen Januar. Die ersten 24 Wohnungen sollen im kommenden Februar fertig sein. Die übrigen Bauabschnitte sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Weiter ist man bereits bei der Modernisierung von 180 Wohnungen an der Burghof-, Henrietten- und Karolingerstraße. Hier werden die Heizungen erneuert und Außenbalkone angebracht. 33 Wohnungen sind bereits fertig. Seit Juni wird am dritten Bauabschnitt mit 16 weiteren Wohnungen gearbeitet, der bis April 2021 vollendet sein soll.

Mehrgenerationen-Projekt in Benrath

In Benrath begannen im August an der Benrodestraße die Bauarbeiten. Geplant seien hier sechs Häuser mit 91 Wohnungen, einer Gruppenwohnung, einem Gemeinschaftsraum und rund 7900 Quadratmeter Wohnfläche, so die SWD. In vier Häusern seien zudem 60 Wohnungen für den Verein „Gemeinsam leben am Schloss“ reserviert, um ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu realisieren. Auch eine Pflegeeinrichtung für acht Bewohner werde hier eine Heimat finden. Knapp 29 Prozent der Wohnungen sind öffentlich gefördert, weitere zehn Prozent preisgedämpft. Anfang des Jahres 2023 sollen die Häuser fertiggestellt sein.

Drei weitere Neubauten entstehen in Flingern-Nord an der Eythstraße, Benzstraße und Körtingstraße. Bei diesen drei Häusern handele es sich um Nachverdichtungen in einer bestehenden Wohnsiedlung, erläutert die SWD. 32 zu 100 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen werden hier seit August gebaut. Bis März 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Das Projekt an der Lacombletstraße in Derendorf ist das dritte, das von der SWD im August gestartet wurde. Auch hier wird für günstigen Wohnraum gesorgt, da es sich bei den 38 Wohnungen komplett um öffentlich geförderte handelt. Alle Wohnungen werden mit Aufzügen barrierefrei zu erreichen sein. Im Innenbereich ist ein Raum für die Hausgemeinschaft vor gesehen sowie Flächen zur gemeinsamen Nutzung im Außenbereich. Das Bauende ist für März 2022 avisiert.

Am Quellenbusch in Gerresheim errichte die SWD ebenfalls seit August eine Immobilie gemeinsam mit dem Bauträger Wilma, heißt es weiter. Auch bei diesem Projekt werden 27 zu 100 Prozent geförderte Wohnungen geschaffen. Bis Dezember 2021 soll das Wohnhaus fertiggestellt sein.

Gärten und Spielgeräte

Am Roten Haus in Stockum schließlich setzt die SWD ein zweigeschossiges Neubauprojekt um. Entstehen sollen 20 komplett öffentlich geförderte Wohnungen. Für Barrierefreiheit wird gesorgt. Mietergärten und Kinderspielgeräte sorgen für eine ansprechende Wohnatmosphäre. Eine Elektroladesäule für PKWs ist ebenfalls vorgesehen. Die Fertigstellung des Projekts ist für April 2022 geplant.