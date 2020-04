Düsseldorf bereitet sich auf schlimme Raupenplage vor

Düsseldorf. Die Nester der Eichenprozessionsspinner haben in Düsseldorf in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Neue Fallen werden getestet.

In ein paar Wochen schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS). Die Stadt hat daher Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung getroffen und ruft zugleich zur Vorsicht auf. Die Haare des EPS können bei Kontakt zu Hautausschlägen, Bindehautentzündungen, Juckreiz sowie asthmaähnlichen Reaktionen beim Menschen führen.

Oft werden die Eichenprozessionsspinnerraupen mit den harmlosen Gespinstmotten verwechselt, die an Straßenrändern verschiedene Bäume und Sträucher wie in Zuckerwatte eingesponnen aussehen lassen. Anders die Nester der Eichenprozessionsspinner: Diese finden sich nahezu ausschließlich an Eichen.

Gartenamt geht auch in diesem Jahr von einem starken Befall aus

Die Zahl der von Raupen des Eichenprozessionsspinners befallenen Bäume hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen: Waren es 2017 noch 140 Fälle, so mussten 2018 bereits 481 Bäume und im Jahr 2019 nunmehr 780 Bäume von den Raupen und ihren Nestern befreit werden. Begünstigt durch das warme Wetter und die längeren Trockenphasen geht das Gartenamt auch in diesem Jahr von einem starken Befall aus und bereitet sich entsprechend vor.

Um besonders hohen Populationen vorzubeugen und somit die Bürger vor den Schädlingen zu schützen, werden ab Ende April rund 750 der insgesamt etwa 7500 Eichen im Düsseldorfer Stadtgebiet gezielt mit einem Biozid besprüht. Dabei handelt es sich um Bäume, die in den Vorjahren immer wieder stark befallen waren und in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten, Hauptwegen auf Friedhöfen und stark frequentierten Straßen stehen – also Orte, an denen die Haare des Eichenprozessionsspinners besonders viele Menschen erreichen können.

Zusätzlich setzt das Gartenamt dieses Jahr erstmals EPS-Fallen ein. Diese enthalten einen natürlichen Lockstoff aus der Stieleiche, mit dessen Hilfe die Raupen in Beuteln gefangen werden. Es ist geplant, insgesamt 100 Bäume im Düsseldorfer Stadtgebiet mit diesen Fallen zu bestücken um so zu testen, ob diese Fallen für die Zukunft und einen vermehrten Einsatz geeignet sind.

Befallene Bäume im Stadtgebiet können dem Gartenamt per E-Mail an eps@duesseldorf.de - am besten mit Fotos und dem genauen Standort des Baumes - oder unter gemeldet werden. Für die Beseitigung auf Privatgrundstücken ist der Eigentümer zuständig.