Düsseldorf bewirbt sich für die Eishockey-WM 2027

Bei der Bewerbung des Deutschen Eishockey Bundes für die Austragung der WM im Jahr 2027, hat sich die Stadt Düsseldorf mit dem Rather Dome in Stellung gebracht.

Düsseldorf. Im Rather Dome, der Heimspielstätte der Düsseldorfer EG, könnten in vier Jahren Weltstars des Eishockeys spielen. Die Entscheidung fällt im Mai.

Der Deutsche Eishockey Bund (DEB) hat sich bei der International Ice Hockey Federation (IIHF) für die Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 beworben. Die Stadt Düsseldorf wird dabei mit dem Rather Dome, der Heimspielstätte der DEG seit September 2006, im Rahmen der Bewerbung ins Rennen gehen, wie Stadttochter D.Live mitteilte. Die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen hat die Sportstadt beim DEB bereits eingereicht, so D.Live weiter.

Neben Düsseldorf haben sich auch Köln, Mannheim und München für die WM in vier Jahren beworben. Sollte sich die IIHF für Deutschland entscheiden, finden die Spiele in zwei der vier Kandidaten-Städte statt.

Entscheidung bei der diesjährigen WM im Mai

Oberbürgermeister Stephan Keller hofft, dass die Stadt den Zuschlag bekommt: „Mit der Düsseldorfer EG beheimaten wir einen der traditionsreichsten Eishockeyclubs in Europa in Düsseldorf. Die große Begeisterung für diese Sportart ist allgegenwärtig in der Sportstadt Düsseldorf und ich bin mir sicher, dass wir die Weltmeisterschaft exzellent inszenieren können.“

Dass Eishockey in der Landeshauptstadt Düsseldorf beliebt ist, zeigt die Zuschauerzahl für das Heimderby der DEG gegen die Kölner Haie am morgigen Freitag (20. Januar, 19.30 Uhr, Rather Dome): Das Spiel ist mit über 13.000 Fans bereits seit einer Woche ausverkauft.

Die finale Entscheidung über die Vergabe des Turniers im Jahr 2027 trifft der IIHF im Rahmen der diesjährigen WM, die im Mai im finnischen Tampere und der lettischen Hauptstadt Riga stattfindet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf