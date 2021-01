Düsseldorf: Flammen auf einem Boot im Yachthafen Golzheim

Feuerwehrleute bei der Arbeit. In Düsseldorf ist am Dienstag ein brennendes Boot gelöscht worden. (Symbolbild)

Düsseldorf. Zeugen melden der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Yachthafen Golzheim. Die Einsatzkräfte können Schlimmeres verhindern.

Auf einem Boot im Sportboothafen Golzheim hat es am Dienstagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilt, konnte das in Flammen stehende Boot gelöscht werden, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte.

Laut Feuerwehrmeldung gingen kurz vor 18 Uhr mehrere Notrufe ein. Augenzeugen hatten von einer starken Rauchentwicklung im Yachthafen im Stadtteil Golzheim berichtet. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte ein brennendes Boot. Es konnte schnell gelöscht werden, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten mehrere brennende Möbelstücke von Bord bringen und an Land löschen. Ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Boote konnte so verhindert werden.

Brandursache noch unklar

Bei dem Einsatz waren rund 50 Kräfte vor Ort, die nach rund 90 Minuten wieder abrücken konnten. Die Ursache für den Brand ist laut Feuerwehr noch unbekannt.