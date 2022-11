Düsseldorf: D.Live-Aufsichtsratsmitglied legt Mandat nieder

Düsseldorf. CDU-Ratsherr Madzirov nennt gesundheitliche Gründe. Freikarten-Affäre bei der Stadttochter ist indes nicht mehr Thema im Stadtrat.

Neue Aufregung bei D.Live: Am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass CDU-Ratsherr Pavle Madzirov sein Mandat im Aufsichtsrat der städtischen Hallen- und Veranstaltungstochter niedergelegt hat. Gleichzeitig wurde laut Informationen der Bild-Zeitung ein geplanter Tagesordnungspunkt für den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag kurzfristig gestrichen. In diesem Papier, das aus der Verwaltung kam, ging es um den Compliance-Fall, mit dem sich Stadt und D.Live seit Wochen beschäftigen müssen. Konkret um Freikarten, von denen sich ein Mitglied des Stadtrates und gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied von D.Live zu viele besorgt haben soll – eben nicht im Einklang mit den Compliance-Richtlinien von. D.Live. Der Schaden soll sich auf rund 12.000 Euro belaufen.

Zwei weitere Mandate nieder gelegt

Pavle Madzirov äußert sich auf NRZ-Nachfrage: Er habe nicht nur das Mandat bei D.Live niedergelegt, sondern auch seine beiden Aufsichtsratsmandate bei Digihub (Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH) und DITEC (Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum). „Ich kann diese Ehrenämter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen, so leid mir das tut. Aber mir fehlt derzeit die Kraft dazu“, meint der 44-Jährige, der auch Vorsitzender des Düsseldorfer Schulausschusses und 2. Vorsitzender im Ausschuss für Digitalisierung ist.

D.Live hat neben dem Vorsitzenden Burkhard Hintzsche (SPD, Stadtdirektor) aktuell nur noch zehn weitere Mitglieder im Aufsichtsrat. Das sind Klaus Mauersberger, Giuseppe Saitta, Dirk Peter Sültenfuß (alle CDU), Claudia Bednarski, Thomas Peußer (beide SPD), Mirja Cordes, Thorsten Gräßner, Angela Hebeler (alle Grüne) und Monika Lehmhaus (FDP). Marcus Flemming (Linke) schied vor einigen Monaten aus, damals auch als Ratsmitglied. Ihn ersetzte Peter Ulrich Peters.

Freier Eintritt für maximal zwei Veranstaltungen

Die Veranstaltungstochter der Stadt hat eine Compliance-Richtlinie. Danach darf jedes Aufsichtsratsmitglied pro Jahr und Veranstaltungsstätte (Arena, Dome, Mitsubishi Electric Halle, Castello, Open-Air-Kino) freien Eintritt für maximal zwei Veranstaltungen erhalten – davon maximal eine Veranstaltung im jeweiligen VIP-Bereich.

D.Live wollte sich zur Mandatsniederlegung von Madzirov auf NRZ-Anfrage nicht äußern.

