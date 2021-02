Düsseldorf: Debatte um verschneite Radwege geht weiter

Zu viel Eis auf Düsseldorfs Fahrradspuren: Jetzt schaltet sich auch die Politik in die Diskussion ein. Die Awista verteidigt jedoch ihre Räumung.

Der ADFC Düsseldorf forderte unlängst Politik und Verwaltung dringend auf, die Radwege ebenso wie Fußwege „prioritär“ in den Winterdienstplan aufzunehmen. „Für ungeschützte Verkehrsteilnehmer schaffen die zurzeit rutschigen Wege viel höhere Gefahren als für Auto- und Busfahrende“, so Lerke Tyra, stellvertretende ADFC-Vorsitzende in Düsseldorf (NRZ berichtete).

Christian Rütz, Ratsherr der CDU, schaltet sich nun in die Diskussion ein. Er hatte zuvor bereits Kontakt mit Umweltdezernentin Helga Stulgies aufgenommen, um auf die Missstände auf Radwegen aufmerksam zu machen. Rütz kritisiert in dem Punkt auch einen Räumplan, der 2011 aufgestellt wurde. Seither seien neue Radwege angelegt worden. Der Plan müsse dringend aktualisiert werden, so Rütz.

Winterdienst erfolgt in Dringlichkeitsstufen

Für Dezernetin Helga Stulgies ist jedoch die Räumung aller Straße „weder rechtlich geboten“ noch wäre sie „wirtschaftlich realisierbar“. Der von der Awista im Auftrag der Stadt durchgeführte Winterdienst erfolge in Abhängigkeit von der Verkehrsbedeutung in drei Dringlichkeitsstufen. Die ersten beiden Dringlichkeitsstufen umfassen dabei etwa starkbefahrene Straßen mit gefährlichen Stellen wie Gefällestrecken, scharfe Kurven oder Straßen mit Unfallschwerpunkten. Ebenso Straßen mit schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr, Busbuchten, Straßen vor Krankenhäusern sowie auch die Radwege des Hauptradwegenetzes. Der Winterdienst werde in diesen beiden ersten Stufen gleichzeitig aufgenommen, um möglichst schnell in der Fläche wirksam zu werden, so Stulgies weiter. Die Dringlichkeitsstufe drei umfasse Neben- und Wohnstraßen, Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche von untergeordneter Verkehrsbedeutung.

Auch werde bei der Bauart bei den Radwegen unterschieden, so Stulgies. Radwege, die etwa neben der Fahrbahn erhöht verlaufen, werden mit kleinen Räum- und Streufahrzeugen abgefahren. Radwege ohne bauliche Trennung auf den Fahrbahnen können „leider aus technischen Gründen nicht oder nicht vollständig geräumt werden“.

Gespräch mit der Awista

Dennoch sei ein Gespräch mit der Awista geführt worden, aus dem hätten sich Zusagen für Räumungen mancher Radwege ergeben, so Stulgies. Diese Räumungen hat Christian Rütz jedoch nicht bemerkt und wünscht sich da mehr Dringlichkeit.

Die Awista indes hat sich mittlerweile auf Facebook zu der Räumung von Radwegen geäußert. Darin weist die Awista darauf hin, dass nicht jeder Fahrradwegabschnitt zu der Beauftragung der Awista gehöre. Zudem schneien Radwege aufgrund mangelnder Verdrängung schnell wieder zu. Außerdem sei man nicht auf Island, es gebe also keine beheizten Straßen, heißt es in dem Post weiter. „Winterdienst ist nicht Straßenreinigung, Schnee wird also nicht aufgenommen, sondern beiseite geschoben. Irgendwo muss er also hin“, heißt es in einem weiteren Punkt. Auch auf Anfrage der NRZ äußerte sich die Awista nun. Das Unternehmen sei von Sonntag bis Dienstag mit den „kompletten Equipment – das sind 14 Kleinfahrzeuge mit Walzenbesen und Salzstreuung – dafür im Einsatz“ gewesen, sagt ein Sprecher. Zusätzlich werden mehr als 100 Mitarbeiter für die manuelle Räumung von Gehwegen und Überwegen eingesetzt.

Für Lerke Tyra ist so eine Antwort der Awista „nicht hinnehmbar“, gerade mit einem Oberbürgermeister Stephan Keller, der Düsseldorf zur „fahrradfreundlichsten Stadt“ machen möchte. „Radwege sind keine Räumflächen für Schnee“, findet Tyra.

Eis und Schnee: Wer muss wo räumen?

Der Winterdienst in Düsseldorf wird von verschiedenen Akteuren durchgeführt. Das Amt für Verkehrsmanagement kümmert sich um den Winterdienst an „speziellen“ Stellen, wie etwa öffentliche Treppen ohne Anlieger und Fußgängerbrücken. Das Gartenamt kümmert sich um den Winterdienst auf einigen Wegen in und um Grünanlagen, Straßen NRW ist zuständig für Autobahnen und einige Hauptstraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage, die Rheinbahn für Haltestellen auf Mittelinseln.

Die Standinhaber auf Wochen- und Weihnachtsmärkten kümmern sich um ihre Standplätze sowie die davor gelegenen Gänge und Fahrbahnen. Für die Gehwege inklusive der Zuwege zu Depotcontainer und auf dem Gehweg befindlichen Haltestellen sind die Anlieger (Grundstückseigentümer) zuständig, die Awista kümmert sich im Auftrag der Stadt um alle verkehrswichtigen Fahrbahnen (Hauptverkehrsstraßen, insbesondere mit ÖPNV-Strecken), Hauptradwege, Fußgängerüberwege und besonders gefährliche Stellen.