Düsseldorf: Deutsche Oper am Rhein wird zur Baustelle

Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf wird umgebaut. (Archivbild)

Düsseldorf. An der Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf sollen im Sommer Bauarbeiten stattfinden. Betriebsfähigkeit des Hauses wird gesichert.

Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf wird im kommenden Sommer zur Baustelle. Wie die Stadtverwaltung Düsseldorf mitteilt, sollen in der Spielzeitpause Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes vorgenommen werden. Die Arbeiten seien notwendig, "um die Spiel- bzw. Betriebsfähigkeit des Hauses weiterhin zu sichern", so die Stadt.

Die Kosten für die Maßnahmen liegen bei rund 610.000 Euro. Ein entsprechender Ausführung- und Finanzierungsbeschluss soll nun den Gremien vorgelegt werden.

Mängel wurden 2019 und 2020 festgestellt

Die Brandschutzmängel im Opernhaus in Düsseldorf wurden im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen "Provisorische Dachabstützung" 2019 und "Erneuerung der Inspizientenanlage" 2020 festgestellt. Konkret geht es laut Stadt zum einen um den Bereich der Ton- und Lichttechnik zwischen Foyer und Zuschauerbereich. Dort soll der Brandschutz der Tragkonstruktion, insbesondere der Stahlstützen, erneuert werden. Zum anderen betrifft die Maßnahme die Lüftungsschächte in den Foyers. Unter anderem sollen im Rahmen der Arbeiten dort Bestandsleitungen ertüchtigt werden, neue Leitungen werden laut Stadt als Glasfaserkabel verlegt, da diese nicht selbstentzündlich sind und somit die Brandlast reduzieren.

+++ Sie wollen mehr Nachrichten aus Düsseldorf? +++