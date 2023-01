Düsseldorf: Die NRZ sucht die schönsten Liebesbriefe

Düsseldorf. Die anrührendsten, originellsten, witzigsten Briefe und Geschichten sollen honoriert werden. Es winken Drei-Gänge-Menüs.

Wer schreibt heute im Zeitalter von E-Mail, SMS und Twitter eigentlich noch Liebesbriefe, womöglich sogar ganz „altmodisch“ mit der Hand und auf feinem Papier? Die NRZ in Düsseldorf möchte das herausfinden und startet zusammen mit der Deutschen Post DHL zum bevorstehenden Valentinstag am 14. Februar einen Wettbewerb.

Die besten Geschichten werden honoriert

Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind dabei aufgerufen, uns ihre schönsten Liebesbriefe zu schicken – seien es solche, die Sie entweder bekommen oder selbst geschrieben haben. Oder auch solche, die Sie vielleicht immer schon mal schreiben wollten, wofür Ihnen bisher nur der letzte Anstoß fehlte. Auch an fiktive Personen können Liebesbekenntnisse, in Prosa oder Reimform, adressiert werden. Erzählen Sie gerne auch, wenn es die „wahre Liebe“ war, wie die Sache ausging. Wie war die Reaktion der oder des Auserwählten, hielt die Verbindung nur einen Sommer oder ein Leben lang?

Gemeinsam mit dem Pressesprecher der Deutschen Post in Düsseldorf, Rainer Ernzer, wird die NRZ-Redaktion eine Auswahl unter allen Einsendungen treffen. Die anrührendsten, originellsten, witzigsten Briefe und Geschichten sollen nicht nur in dieser Zeitung abgedruckt, sondern auch honoriert werden. Und nicht zu knapp: Die drei Hauptgewinner werden jeweils zu einem romantischen Candlelight-Dinner für zwei Personen von uns und von Stargastronom Giuseppe Saitta in die „Piazza Saitta“, Barbarossaplatz 3, in Oberkassel eingeladen.

Saitta freut sich auf die Gäste

Es gibt ein festliches Drei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Drei Tische sind also bei Saitta für den 14. Februar ab 19 Uhr reserviert. „Ich freue mich auf die NRZ-Leserinnen und -Leser und darauf, sie kulinarisch zu verwöhnen“, sagt der Gastronom.

Und so können Sie mitmachen und gewinnen: Richten Sie Ihre Beiträge unter dem Stichwort „Liebesbriefe“ bis zum 6. Februar per Post an die NRZ Düsseldorf, Ernst-Gnoß-Straße 7, 40219 Düsseldorf, oder per E-Mail an die Adresse lok.duesseldorf@nrz.de . Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können.

Und nun viel Spaß beim Durchwühlen der alten Kartons und beim Herumkramen im eigenen Gedächtnis!

