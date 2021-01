Düsseldorf: Die Schuldnerberatungen laufen über

Düsseldorf Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege hat in Düsseldorf für 2021 zahlreiche Themen auf der Agenda. Iris Bellstedt die neue Sprecherin.

Mit Beginn des Jahres hat Iris Bellstedt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Düsseldorf die Funktion der Sprecherin in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege der Landeshauptstadt übernommen. Damit löst die Grünen-Politikerin Henric Peeters vom Caritasverband Düsseldorf ab. Bellstedt ist nun für ein Jahr die neue Sprecherin der Liga.

Bei der (digitalen) Staffelübergabe brachten Peeters und Bellstedt das dominierende Thema auf den Punkt: Corona. Mit Blick in die Zukunft betonte Bellstedt: „Der Schutz der Menschen, die unsere Dienste nutzen, aber auch der Mitarbeitenden muss weiter im Mittelpunkt stehen. Wir schauen aber optimistischer in Zukunft, die Umsetzung der Impfkampagne in den stationären Einrichtungen der Seniorenhilfe ist gemeinsam schon erfolgreich umgesetzt worden, es werden weitere Bereiche folgen und unsere Dienste, wie etwa die Zentren Plus, werden dabei die Bürger unterstützen“.

Impfflicht wäre "Einschnitt in die Grundrechte"

So werden etwa in den Zentren Plus die Menschen beim Ausfüllen von Formularen unterstützt, wenn sie sich impfen lassen wollen oder bei der Organisation von Fahrdiensten, so Bellstedt. Denn die Impfungen geben gerade den älteren Menschen Zuversicht. Von einer Impfflicht hält sie jedoch nichts. „Das wäre ein Einschnitt in die Grundrechte“, sagt Bellstedt. Vielmehr sieht sie es als Pflicht der Liga an, weiterhin Aufklärung zu betreiben.

Die bisherigen Impfquoten sprechen dabei für sich. So haben sich allein bei der Caritas in den Pflegeheimen bislang 92 Prozent der Bewohner und 74 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen. „Wenn wir bei weniger als 50 Prozent liegen würden, dann könnte man vielleicht überlegen, ob eine Pflicht Sinn macht. So ist das aber verfrüht“, meint Henric Peeters, den eine ganz andere Diskussion umtreibt - ob Pflegeheime wieder für Besucher geschlossen werden sollten. „Alle Träger wollen natürlich ihre Bewohner schützen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.“ Dennoch: „Wenn das extrem mutierte Virus zu uns kommt, dann führt kein Weg an den Schließungen vorbei. Das wäre ein unkalkulierbares Risiko“, so Peeters.

Probleme wegen überfüllter Frauenhäuser

Doch auch die weiteren zwischenmenschlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürfen nicht aus dem Blick geraten. Die Belastung der Familien wächst, die Konflikte nehmen zu. Daher sind die sozialen Dienste und Beratungsstellen weiter für die Bürger geöffnet. Auch virtuelle Beratungen sind möglich. Vor allem die Schuldnerberatungen haben dieser Tage viel zu tun, sagt Bellstedt. „Viele Bürger sind von Kurzarbeit und Pleitewellen betroffen.“ Die Frauenberatungsstelle hat zudem längere Öffnungszeiten, denn auch dort kommen mehr Hilfegesuche an. Vor allem häusliche Gewalt ist Thema. „Die Frauenhäuser sind überfüllt“, so Bellstedt. Mithilfe der Stadt konnten wie berichtet Appartements erworben werden, um Frauen dort erst einmal unterzubringen. Weil da momentan so viel Arbeit anfällt, werde zudem auch mehr Personal benötigt – gerade in der Schuldnerberatung.

Und auch in den Flüchtlingsunterkünften bräuchte es mehr Personal. „Momentan ist da einer für 200 Menschen verantwortlich“, erklärt Bellstedt. Es bräuchte aber einen Schlüssel von 1 zu 125. „Das wäre eine pädagogisch vernünftige Betreuungsform.“ Ebenfalls kämpft die Liga für den Ausbau der Kindergartenplätze. „Da fehlen weiterhin 1000 Plätze.“ Ein ähnliches Problem sieht Bellstedt bei den offenen Ganztagsschulen: „Das sind für uns Themen, die wir mitbewegen.“