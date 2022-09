Düsseldorf: Dieses Festival will gar nicht größer werden

Düsseldorf. Am Samstag, 10. September, startet die 7. Micropopweek in Düsseldorf mit neuer Kunst an neuen Orten. Der Name ist hier Programm.

Der Name ist Programm. Es ist vielleicht nicht das kleinste Festival der Welt, aber es ist so niederschwellig, wie es eben geht. Bei der Düsseldorfer Micropopweek, die dieses Jahr am 10. September startet und dann eine Woche andauert, wird in Hinterhöfen, Wohnzimmern, Schallplattenläden, Bruchbuden und Galerien, aber auch in Clubs, Kneipen, Kinosälen und großen Veranstaltungshallen gespielt – an besonderen Orten eben, mit besonderen Performances. Die Welt ist bunt, und die Micropopweek ist es schon immer gewesen.

Ateliers, Clubs, Plattenläden, Kino

Das Festival für Originalmusik – so der Untertitel der Micropopweek – startet am Samstag im Café Kausal (Flingern), im Altstadtclub „The Tube“, in der Christuskirche (Kruppstraße) und im Rainking-Recordstore (Pempelfort). Sie endet eine Woche später am Samstag, 17. September, im Subsol (Raum für creative Extravaganzen) in Flingern. Für das Programm der mittlerweile 7. Micropopweek sorgen insgesamt 24 Veranstalterinne und Veranstalter von Clubs wie der Ratinger Hof über Bars wie der Kassette bis hin zu privat durchgeführten Wohnzimmer-, Hinterhof-, Studio- und Atelierkonzerten.

Beim mittlerweile legendären Kurzfilmabend „Indie Shorts“, der dieses Jahr von Pianist Tom Blankenberg initiiert wird, zeigen neun Düsseldorfer Filmemacherinnen und Filmemacher eine Mischung aus Independent-, Spiel-, Dokumentar- und Experimental-Kurzfilmen im Metropolkino.

Möglichkeit einer selbstbestimmten Kulturarbeit

Im Fokus der Micropopweek steht wie immer das Thema DIY und die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Kulturarbeit. Die inhaltliche Auseinandersetzung und das bunte Veranstalter-Team machen das Festival, das ohne Sponsoring oder öffentliche Förderung auskommt, zu etwas Besonderem in der Kulturlandschaft Düsseldorfs. „Die erste Micropopweek hatte sieben oder acht Veranstaltungen. Jetzt haben wir uns seit einiger Zeit bei 20 bis 25 eingependelt“, resümiert Initiator Hauke Schmidt, der seit der ersten Stunde mit dabei war. „Es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Dafür setzen andere mal aus oder beenden ihre Aktivitäten ganz. Das ist völlig okay. Wir wollen gar nicht immer weiterwachsen, sondern ein entspannter Zusammenschluss von ähnlich gesinnten Leuten bleiben.”

Eröffnung im Pfarrgarten der Christuskirche

2014 wurde die erste Micropopweek von Markus Berg von Lama-Musik und Musiker Hauke Schmidt aka Great Dynamo ins Leben gerufen. Seitdem ist das Festival eine Kooperation von verschiedensten Akteurinnen und Akteure der Düsseldorfer Musikszene. „Meine Highlights sind fast immer die Abende, die an mir unbekannten Orten, mit mir vorher unbekannten Künstlern stattfinden. Aber das sollte jeder für sich herausfinden“, so Schmidt.

Es gibt viele Höhepunkte bei der Micropopweek. Einer davon ist sicherlich das Konzert von Flipstar (Creutzfeld & Jacob) im Tube am kommenden Samstagabend. Die Eröffnungsfeier des gesamten Festivals findet um 16 Uhr allerdings im Garten der Christuskirche statt, ehe es dort im Innern des Gotteshauses experimentelle Konzerte geben wird.

Loops im Tonstudio und Erdmöbel im Weltkunstzimmer

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird am Mittwoch, 14. September, der Auftritt von Louretta (Live-Looping) in der Skyline-Tonfabrik an der Behrenstraße in Flingern. Donnerstag lädt der Kult-Club Ratinger Hof um 20 Uhr zum „Rundlauf“: Jeder darf 30 Minuten seine Lieblingsplatten spielen. Und beim Frantic-World-Hofkonzert am Freitag, 16. September, spielen Acts aus Frankreich und den Niederlanden. Schließlich gehört auch das Weltkunstzimmer zu den Veranstaltern: Dort spielt am selben Tag die Band Erdmöbel.

Mehr Infos sowie alle Konzerte und Veranstaltung gibt es unter www.micropopweek.org

