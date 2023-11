Düsseldorf: Duo auf Roller flüchtet auf A 52 vor Kontrolle

Die Polizei war beid er Verfolgung von zwei Rollerfahrern auf der Autobahn schließlich in Lichtenbroich erfolgreich.

Düsseldorf. Autofahrer meldeten der Polizei zwei Jugendliche, die ohne Helm und Kennzeichen auf einem Roller fuhren. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd.

Was sich die beiden Jugendlichen bei dieser Aktion gedacht haben, dürfte sich zumindest der Polizei nicht erschließen. Weil sie ohne Helme mit einem Roller ohne Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs waren, fielen sie anderen Autofahrern auf. Diese meldeten ihre Beobachtung der Polizei, auch weil es sich angesichts der fehlenden Helme um eine sehr gefährliches Unternehmung der beiden Jugendlichen handelte. Als eine Polizei-Streife den Fahrer und seinen Sozius auf der A 52 in Höhe vom Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord kontrollieren wollte, reagierten der Fahrer des Rollers nicht und flüchtete mit seinem Beifahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Düsseldorfer Stadtgebiet.

Die Polizisten nahmen unverzüglich die Verfolgung auf, wobei der Sichtkontakt zu den Flüchtenden immer wieder abbrach. Eine weitere inzwischen informierte Polizei-Streife konnte das Duo schließlich in Lichtenbroich stoppen. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Roller offensichtlich kurz zuvor in Ratingen entwendet worden war. Entsprechende Strafanzeigen wurden ausgefertigt.

Die Ermittlungen dauen an allerdings auch wegen des Diebstahl-Deliktes noch an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf