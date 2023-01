Düsseldorf feiert die deutsch-französische Freundschaft

Düsseldorf. Zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags treffen sich im Düsseldorfer Zakk Musiker aus beiden Nationen. Der Eintritt ist frei.

Der 22. Januar ist ein besonderes Datum in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, am 22. Januar 2023 wird der 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags gefeiert. Zudem wird 2023 die 20-jährige Freundschaft zwischen Düsseldorf und Toulouse zelebriert. Um diese Anlässe gebührend zu feiern, haben die Veranstalterinnen von Serge&Nina für den Vorabend, also für Samstag, 21. Januar, die Düsseldorfer Sängerin Sorayah und das frankophone Funk-Duo aus Toulouse, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, ins Zakk eingeladen.

Gründerinnen von Serge&Nina laden ein

„Dieses besondere Jubiläum möchten wir mit allen feiern, besonders in dieser Zeit, in der die Unterstützung eines vereinten Europas mehr denn je notwendig bleibt“ sagen Bérengère Aubineau und Corinna Oetken unison, die beiden Gründerinnen von Serge&Nina. Das deutsch-französische Konzert steigt um 20 Uhr, Einlass ins Kulturzentrum Zakk (Fichtenstraße 40) ist um 19 Uhr. Frankophone, vom Deutsch-Französischen überzeugte oder einfach Menschen, die Lust auf Musik haben, sind eingeladen, einen Abend lang die deutsch-französische Freundschaft zu feiern. Der Eintritt ist frei, um eine Hutspende wird gebeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf