Düsseldorf: Feuerwehr löscht Brand im Einkaufszentrum

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff

Düsseldorf Am Abend des 2. Weihnachtstages gab es einen großen Einsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr im Treppenhaus eines Einkaufszentrums.

Die automatische Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums schlug am späten

Samstagabend im Düsseldorfer Stadtteil Flingern Alarm. Die Feuerwehr konnte brennende Plakate in einem Treppenraum

als Ursache ausmachen und diese schnell ablöschen. Der Schaden blieb gering. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gleich zwei Rauchmelder hatten angeschlagen

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags lief die Brandmeldeanlage eines

Einkaufszentrums in Flingern in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein.

Sofort entsendete der Leitstellendisponent mehrere Feuerwehr- und

Rettungsdiensteinheiten zu der gemeldeten Adresse. Die ersten Einsatzkräfte

waren nur vier Minuten später vor Ort.

In einem Treppenraum des Geschäftshauses hatten zwei Rauchmelder angeschlagen.

Durch die Brandmeldeanlage konnte der Bereich durch die Feuerwehr schnell

gefunden werden. Dort hatten mehrere Werbeplakate gebrannt. Ein Einsatztrupp der

Feuerwehr konnte die Flammen mit einem Wasserlöscher ersticken. Da der

Brandrauch sich im Treppenraum gesammelt hatte, kam ein Hochleistungslüfter zum

Einsatz. Über einen festinstallierten Rauchabzug, ein nach oben zu öffnendes

Oberlicht im Treppenraum konnte der Brandrauch heraus befördert werden.

Da der Rauch sich nur im Treppenraum ausgebreitet hatte, blieb der Schaden auf

die verbrannten Plakate beschränkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Nach 60 Minuten war der Einsatz für die 34 Feuerwehr-

und Rettungsdienstkräfte der Standorte Behrenstraße, Hüttenstraße und Posener

Straße beendet.