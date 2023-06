Großeinsatz Düsseldorf: Feuerwehr löscht Brand in Garage des Landtags

Düsseldorf. Am Sonntagabend war im Technikbereich der Tiefgarage unter dem Parlamentsgebäude ein Feuer ausgebrochen. Einsatz dauerte fünf Stunden.

Großeinsatz für die Feuerwehr am späten Sonntagabend am Landtag: In einem Technikbereich der Tiefgarage des Parlamentsgebäudes war gegen 20.30 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Aufwändige Lüftungsmaßnahmen

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, konnte schnell der Bereich im ersten und zweiten Untergeschoss der Garage als Brandherd ausgemacht werden. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp zur weiteren Brandbekämpfung und ließ aufgrund der räumlichen Gegebenheiten weitere Einsatzkräfte über die Leitstelle alarmieren. Nachdem das Feuer gelöscht war, schlossen sich noch zeit- und personalintensive Lüftungsmaßnahmen an. Mit bis zu drei Hochleistungslüfter gleichzeitig wurde der Brandrauch aus dem Techniktrakt geblasen.

Die Haustechnik hatte den betroffenen Bereich bereits zu Beginn des Einsatzes stromlos geschaltet. Vorsorglich waren ebenfalls Mitarbeitende der Netzgesellschaft vor Ort. Verletzte gab es keine. Nach rund fünf Stunden – also erst weit nach Mitternacht – kehrten die letzten der etwa 40 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

