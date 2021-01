Düsseldorf: Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Düsseldorf. Bei einem Brand ist eine Bewohnerin in Friedrichstadt schwer verletzt worden. Die Ursache des Zimmerbrands ist noch unklar.

In einem Mehrfamilienhaus in Friedrichstadt ist es am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilt, hat in den frühen Abendstunden die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf erreicht, dass im sechsten Obergeschoss in einem Wohnhaus Brandgeruch festgestellt wurde.

Feuerwehr findet schwerverletzte Frau in Brandwohnung

Kurz nach der Alarmierung trafen die ersten Feuerwehreinsatzkräfte gegen 20.50 Uhr an der Einsatzstelle ein und konnten den gemeldeten Brandgeruch im sechsten Obergeschoss wahrnehmen. Als Ursache konnte ein Zimmerbrand im ersten Obergeschoss ausfindig gemacht werden. Die Einsatzkräfte versuchten sich daraufhin über das Treppenhaus und über Leitern Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. In der Brandwohnung fanden die Feuerwehreinsatzkräfte eine schwer verletzte Frau und brachten diese umgehend in Sicherheit. Im Anschluss wurde die Verletzte mit schweren Verbrennungen in eine Duisburger Spezialklinik transportiert.

Nach der Personenrettung konnte der Brand laut Feuerwehr schnell gelöscht werden und es folgten noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, da sich der Brandrauch über eine innen liegende Lüftung im gesamten Haus ausgebreitet hatte. Von der Feuerwehr wurden alle Wohnungen auf Brandrauch kontrolliert und gelüftet.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz der 25 Feuerwehrkräfte beendet. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.