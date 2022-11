Düsseldorf: Flughafen-Polizei fasst Sexualstraftäter

Düsseldorf. Der 71-Jährige war wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Herstellung von kinderpornografischen Schriften per Haftbefehl gesucht worden.

Der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen ist am Dienstagmittag ein verurteilter Sexualstraftäter ins Netz gegangen. Der 71-Jährige beabsichtigte, nach London zu fliegen. Dabei stellten jedoch die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Verurteilt zu zehn Monaten Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte im Februar 2021 den Haftbefehl wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit der Herstellung von kinderpornografischen Schriften gegen den im Mai 2019 zu zehn Monaten Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen. Der Mann trat die Haft aber nicht an.

Nach der neuerlichen Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde der in Essen lebende Mann jetzt an die Justizbehörden überstellt, heißt es im Bericht der Bundespolizei.

