Düsseldorf: Fußgänger von Taxi erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf. Der 39-Jährige wollte die Oberbilker Allee überqueren, der Droschkenfahrer sah den Fußgänger aber wohl zu spät.

Ein 39-jähriger Mann wurde am Montagmorgen (7.50 Uhr) von einem Taxi erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Passant musste in die Klinik

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war kurz vor dem Unfall ein 40-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Taxi auf der Oberbilker Allee in Richtung Kruppstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Kirchstraße bemerkte er offenbar den 39-jährigen Fußgänger zu spät, der die Oberbilker Allee überquerte. Er erfasste ihn mit seinem Pkw. Dabei wurde der Passant so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oberbilker Allee auf Höhe der Kirchstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

