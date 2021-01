Düsseldorf: Gab es Fehler bei Schneeräumung von Radwegen?

Düsseldorf. Radler beschweren sich, dass wichtige Radwege am Sonntag nicht richtig vom Schnee geräumt wurden. Awista spricht von einem perfekten Einsatz.

Wurden beim Freiräumen des Verkehrs von Schnee und Eis am Sonntag wichtige Radwege vernachlässigt? Das bemängelt jedenfalls Ratsmitglied Christian Rütz (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen und auch Mitglied der Fachgruppe Radverkehr. „Obwohl die Stadt in einer Karte auf ihrer Homepage angibt, die wichtigen Radwege im Stadtgebiet würden durch die Awista geräumt“, so Rütz, „war am Sonntag während des ganzen Tags an zahlreichen Strecken keine Schnee- und Eisräumung zu beobachten“. Das schließe Strecken ein, die laut Internetseite der Stadt explizit von der Awista geräumt werden. Feste Radwege und auf der Straße markierte Radspuren seien gleichermaßen betroffen.

Das gleiche bemängelt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der auf Facebook auch Fotos der Radwege veröffentlichte. Auf der Franklinbrücke etwa, die zu Awista-Pflichtstrecken gehöre, sei Fußgängern und Radfahrern der Schnee sogar noch in den Weg geräumt worden, so der ADFC. Auf den Aufruf des ADFC hin teilten unter dem Beitrag auch einige Düsseldorfer Fotos von maßgeblich von Schnee bedeckten Radwegen.

Awista: Einsatz perfekt absolviert

Der Eindruck der Schneeräumung am Sonntag sieht bei der Awista anders aus. Auf der Internetseite heißt es, man habe einen „erfolgreichen Winterdiensteinsatz am Wochenende“ absolviert, alle Geh- und Radwege seien geräumt worden. „Unsere Meinung ist, dass wir unseren Einsatz perfekt absolviert haben“, so Awista-Pressesprecher Ralf Böhme. Es werde nun geprüft, ob die betreffenden Radwege im Zuständigkeitsbereich der Awista liegen, oder es eventuell einen Fehler gegeben habe.

„Perfekt gemacht wurde das sicherlich nicht“, sagt dazu stellvertretende ADFC-Vorsitzende Lerke Tyra, „da ist noch Luft nach oben!“ Dabei bezieht sie sich auch auf die vielen Fotos, die am Sonntag entstanden sind. Sie selbst habe verschiedene Zustände gesehen: So seien manche Radwege gar nicht geräumt worden, andere noch zu großen Teilen mit Schnee bedeckt gewesen. Auf der Kruppstraße fand sie eine dritte Variante vor: „Da war der Radweg zwar geräumt, der Schnee aber auf dem Bürgersteig aufgehäuft gewesen. Das hat dazu geführt, dass die Fußgänger dann stattdessen auf dem Radweg gegangen sind.“ Das Problem liege darin, dass die Räumung der Radwege nicht systematisch durchgeführt würde, so Tyra.

Problem nicht neu

Das Problem sei so kein neues, seit Jahren werde dies nicht zufriedenstellend gemacht – das gleiche stellt auch Christian Rütz fest. Das solle sich eigentlich ändern – erwähnt doch die aktuelle schwarz-grüneKoalition im Stadtrat den Punkt eines stadtweiten Radweg-Winterdienstes sogar explizit in ihrem Kooperationsvertrag.